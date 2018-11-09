  • Atatürk'ün Birbirinden Muhteşem 600'den Fazla Fotoğrafı

Atatürk'ün Turkcell'in Bulut Servisinde Yayınlanan, Birbirinden Muhteşem 600'den Fazla Fotoğrafı

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Ulu önder Atatürk’ün vefatının 80. yıldönümüne özel hazırlanan fotoğraf arşivi, Turkcell'in LifeBox servisi üzerinden yayınlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve birçok farklı arşiv taranarak oluşturulan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, herkesin arşivinde yer alması gereken muhteşemlikte. Toplamda 600'ü geçen sayıda fotoğrafın bir kısmını daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz.

Lifebox bulut servisinde yer alan lifeboxAtatürk Arşivi klasörü üzerinden istediğiniz fotoğrafları bilgisayarınıza indirebilir, dilediğiniz fotoğrafları sosyal medya hesaplarınız üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.

Siz de yayınlanan bu muhteşem arşive buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.haberturk.com/ataturkun-en-ozel-fotograflari-tek-klasorde-2213413-teknoloji
Etiketler: türkiye, atatürk
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