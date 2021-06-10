Güneş tutulmalarının belki de en etkileyicisi olan Ateş Çemberi Güneş tutulması bugün gerçekleşti. Tutulma anında objektiflere nefes kesen görüntüler yansıdı.

Gökyüzünde oluşan ve binlerce insanın izlemek için uygun noktalara akın ettiği “Ateş Çemberi” adı verilen Güneş tutulması bugün gerçekleşti.

Halkalı Güneş tutulması olarak da bilinen bu olayda Dünya'nın uydusu olan Ay, Güneş'in belli bir bölümünü kapatmakta. Bu sebeple Güneş, Ay'ın çevresinde halka şeklinde gözükmekte. Renginden ve şeklinden dolayı bilim insanları tarafından “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan bu fenomen, oldukça sıra dışı bir Güneş tutulması çeşidi.

Binlerce insan gözlemledi

Bu doğa fenomeni, ABD’nin doğusundan Kuzey Alaska’ya kadar uzanan ve Kanada, Grönland ile Asya ve Avrupa’nın da bir kısmını kaplayan, yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda bir şerit üzerinde gözlemlendi. Binlerce insan, bu doğa olayını gözlemlemek ve fotoğraflamak için uygun noktalara adeta akın etti.

21. yüzyılın 16. Güneş tutulması olan bu tutulmanın diğerlerinden farkı ise Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor olması. Yine de yaşanan olay, bu yılın son tutulması değil. 19 Kasım ve 4 Aralık tarihlerinde 2 tane daha Güneş tutulması olacak ve bu yıl toplamda 4 adet Güneş tutulmasına şahit olmuş olacağız.

Güneş tutulması esnasında çekilen fotoğraflar: