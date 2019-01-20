Atlas'ın Sunucuları Hackerlar Tarafından Kapatıldı

Çıkışından bu yana oyunculara hatalarla ve sunucu çöküşleriyle rahat vermeyen Atlas'ın sunucuları, geçtiğimiz günlerde bir hacker tarafından sabote edildi. Yöneticilerden birinin hesabını ele geçiren hacker, sunuculara tanklar ve balinalara yağdırarak kapanmaya zorladı.

Henüz bitirilmemiş, erken erişimde olan büyük ölçekli korsan oyunu Atlas’ın sunucuları tekrar çöktü, daha doğrusu çökertildi.

Oyunun içerisindeki hatalar ve sunucuların sık sık çökmesinden dolayı oyunculara karşı mahcup olan Grapeshot Game, oyunun daha oynanabilir hale gelmesi için çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Atlas’ın çıkışından bu yana yaşanmış en komik olay bir canlı yayında gerçekleşti. Bir grup hacker yönetici hesabını ele geçirerek sunucuları kapanmaya zorladı ancak bunu normal yollardan yapmadılar. Hackerlar sunuculara tanklar ve balinalar yağdırarak tüm kayıtların geriye sarılmasını mecbur kıldı.

Perşembe günü gerçekleşen bu olayın ardından topluluk için bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, yönetici hesaplarından birinin ele geçirildiği ve Kuzey Amerika sunucu ağına zarar vermek için bunu yaptığı belirtildi. Yetkili: “Bu olayın bir daha gerçekleşmemesi için gereken adımları attık.” dedi.

Buraya tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz.