ABD’li United Launch Alliance, cumartesi günü gerçekleştirmesi gereken Atlas V roket fırlatmasının, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Pazar günü koşullar uygun olursa fırlatma gerçekleştirilecek.

Son yıllarda uzay yolculuklarının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesine alıştık. Uzay havacılık alanında çalışan pek çok özel firmadan biri de United Launch Alliance. Firma bugün bir Atlas V roketini fırlatacaktı.

Hava muhalefeti roketi engeleldi

Firmanın bugün gerçekleştirmesi beklenen fırlatma işlemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına kadar ertelendi. ULA açıklamasında, “Bugünkü X-37B Yörünge Test Aracını barındıran Atlas V 501 roketi Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri-7 görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir” ifadesini kullandı.

Roketin normal şartlar altında bugün Florida’da bulunan Cape Canaveral fırlatma merkezinden gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen fırlatma, yarına ertelendi.

ABD Uzay Kuvvetleri, ABD ordusu tarafından yakın zamanda oluşturulan yeni bir bölümdü. Bu departman, X-37B görevinden de sorumluydu. Hava Kuvvetleri açıklamasına göre bu araç, Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından inşa edilen küçük bir uyduyu taşıyor.

Özel sektör uzay yarışında

ULA’ya ek olarak SpaceX gibi başka firmalar da uzay yarışının bir parçası haline gelmiş durumda. Farklı firmaların ürettiği roketler ve uydular uzay görevleri için kullanılmaya devam ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılan mürettebat taşıma görevlerinde de SpaceX uyduları kullanılacağı belirtiliyor.

1900’lerin ikinci yarısında yaşanan uzay yarışının bir benzeri de bugün yaşanıyor. Pek çok ülke yeniden gözünü uzaya çevirmiş durumda. ABD’nin kurduğu uzay kuvvetleri de bu mücadelenin bir parçası olarak görülüyor. Trump’ın açıkladığı dönemde büyük tartışma konusu olan uzay kuvvetleri, çalışmalarına devam ediyor.

Özel şirketlerin son dönemde uzayla ilgili olarak yaptığı diğer çalışmalara baktığımızda, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in 43 bin uydudan oluşan Starlink ağı için çalışmaları devam ediyor. Uzaydaki rekabetin neler getireceğini ise hep birlikte göreceğiz.