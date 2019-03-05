Kayıp Bir Mektup Sonucu Gelişen Milyarderlik Öyküsü

BBC için bir röportaj veren Atlassian Kurucu/Yöneticisi Scott Farquhar, bir mektup sonucu gelişen milyarderlik öyküsünü paylaştı.

BBC’nin gerçekleştiği The Boss serisi oldukça ilginç bir girişimcilik hikayesine değindi. Haftanın konuğu olan bilgisayar yazılım programları şirketi Atlassian’ın kurucusu Scott Farquhar, girişiminin ilginç varoluş hikayesini paylaştı.

Avustralyalı iş adamı Scott Farquhar, lise öğrenimini tamamlamasının ardından gözünü askeri okula dikmiş genç bir adamdı. Yaptığı başvuru kabul edilmesine karşın akademinin gönderdiği kabul mektubu bir karışıklık sonucu kaybolan Scott, 2 ay sonra mektubuna kavuşmuş olsa da geçen zaman onda çok değiştirmişti.

2 aylık süreç içerisinde cevap alamayarak umudunu kesen Scott, fark etmeden bugünün milyarderi olmak için ilk adımlarını o günlerde attı. Ünlü girişimci o yıllarda Askeri okula gitmekten vazgeçti ve fikrinin peşinden koşarak üniversiteye gitti. Girişimi için ikna ettiği kişi ise bugünlerdeki ortağı, eski üniversite arkadaşı Mike Cannon-Brookes oldu.

Çocukluğundan bu yana bilgisayarlara merakı olan ancak çocukluk döneminde bilgisayar sahibi olmayan başarılı girişimci, o yılları şu cümlelerle anlattı: “Çocukken arkadaşımın çoğunda bilgisayar olmasına karşın bende yoktu, onlara gider bilgisayar oynardım. Hatta geceler boyunca bilgisayarım olmadığı için ağladığımı hatırlıyorum.” Scott’ın bu isteğine kayıtsız kalamayan ailesi ona zor da olsa 2. el bir bilgisayar almış fakat şanssız girişimcimiz neredeyse 1 yıl boyunca bilgisayarını tamir etmekle uğraşmış. Bu sayede temel donanım becerileri kazanan Scott, daha sonra işin yazılım kısmına da yönelmiş.

Üniversite mezuniyeti sonrası ortağı Mike ile aynı evde yaşayan Scott, geçim sıkıntısı nedeniyle sürekli olarak yediği makarnaları hala unutamadığını belirtti. O dönem hedeflerinin küçük olduğunu yalnızca ortalamanın biraz üstünde bir hayat yaşamak istediklerini belirten ikilinin ilk girişimi ise teknolojik yardım şirketiydi. Bu sektörde tutunamayan fakat yılmayan ikilinin ikinci denemesi ise işletmeler için yazılım programları üretmek üzerineydi. Çalışmalarının ilk etabında yeterli kitleye ulaşamayan ikili, yalnızca tanıdıklarının işini halleden bir iş geliştirmiş olsalar da bu düşük kazanç onları yıldırmadı.

2003’te adeta onlar için dönüm noktası olan Amerikan Hava Yollarından gelen faks, hala ofislerinin odasında asılı duruyor. Bağladıkları bu iş sonrası şirketlerine olan inancı tavan yapan ikili, daha sonra Coca-Cola, Twitter ve Visa gibi dev isimler için yazılımlar geliştirerek bugün Atlassian adı verilen bugünkü değeri 25 milyar dolar olan bir şirketin sahibi oldular.

Şirketin başarısının sırrının satış yöntemleri olduğunu belirten Scott, girişim dönemine ürünlerini internetten satışa sunmalarının verdikleri en iyi karar olduğunu belirtti. Bu yolda defalarca kez hatalar yaptıklarını, hatta kimi zaman işi yüzünden ailesini dahi ihmal ettiğini belirten Scott’ın bu konudaki en ilginç örneği balayında eşini Afrika’da bırakıp Avustrulya’ya dönmek zorunda kalması oldu. Bu olay sonrası 1 buçuk yıl boyunca eşine dil döktüğünü belirten girişimci en sonunda eşiyle aralarını düzeltmeyi başardı.

İş serüvenleri kısıtlı müşteri sayısı ve tek bir kredi kartı ile başlayan ikili, bugün 3000 kişilik bir ekibin başını çekiyor. Yıllar boyunca birlikte yaşamalarına rağmen zengin hayatlarında da komşu olmayı seçen ikili şu sıralar Avustrulya Sydney kıyılarındaki en pahalı konaklarda birbirlerine komşuluk ediyor.

İkilinin hedefleri ise hala oldukça büyük, Avustrulya’da dev bir teknoloji merkezi kurmak isteyen Atlassian CEO’ları, gelen dev tekliflere rağmen işlerinin başında durmaya oldukça kararlı.