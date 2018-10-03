3 Ayda 3 Milyon TL Ele Geçiren Dolandırıcılar Yakalandı

ATM'lere kurdukları düzenek ile milyonlarca TL'yi çalmayı başaran dolandırıcılar yakalandı. Dolandırıcılar, kart sahiplerinin şifrelerini öğrenmek için iğne deliği kadar küçük kameralar kullandılar.

Banka ATM’leri, bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için son derece faydalı makineler olsalar da dolandırıcılar için de kolay yoldan para ‘kazanma’ fırsatı anlamına geliyor. Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde bir banka ATM’sine düzenek yerleştiren dolandırıcılar, ATM kullanıcılarının ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Bir banka ATM’sinin kart yerleştirme bölümüne harici bir cihaz takan dolandırıcılar. Böylece ATM’yi kullanan kişilere fark ettirmeden kart bilgilerini ele geçirdiler. Ayrıca ATM’nin tuş bölümünün üzerine de harici bir aparat yerleştiren dolandırıcılar, iğne deliği kadar küçük bir delikten elde ettikleri kamera görüntüleri ile çaldıkları kartların şifrelerini de öğrenmiş oldular.

Durumu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu düzeneğin kurulduğu ATM’nin çevresinde pozisyon olarak dolandırıcıların gelmesini beklediler. Sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalanan dolandırıcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Emniyet tarafından yapılan açıklamaya göre Aykut K. ve Berzan B. adlı dolandırıcılar, söz konusu ATM’den 100’e yakın kişinin banka kartı ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi başardılar. Ankara’da bu yöntem kullanılarak son 3 ayda 3 milyon TL, yılın başından bu yana ise 8 milyon TL değerinde dolandırıcılık yapıldığı düşünülüyor.