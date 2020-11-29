Japonya'da Atmosferde Yanan Bir Göktaşı Gökyüzünü Aydınlattı

Bir göktaşı, Japonya semalarında atmosfere girdikten sonra alev aldı. Göktaşının bu görüntüleri sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Gezegenimizin tarihinde önemli bir rolü olan göktaşları, günümüzde de Dünya'ya düşmeye devam ediyor. Ne var ki bu cisimlerin çoğu oldukça küçük ve sahip oldukları yüksek hızlarda sürtünme nedeniyle alev alıyorlar. Haliyle atmosferde yanıp kayboluyorlar.

Japon NHK kanalı, bir göktaşının ülkenin batısından görülecek şekilde atmosferde alev aldığı anlara dair görüntüler yayınladı. Bu görüntüler ülkenin Mie ve Aiçi gibi batı şehirlerinde yer alan güvenlik kameralarından geldi.

Göktaşı sosyal medyaya düştü

Japonların büyük ilgisini çeken göktaşı, çok kısa sürede pek çok kişi tarafından sosyal medyadan da paylaşıldı. Asteroidin atmosfere girdikten sonra birkaç saniye içinde güçlü bir ışık yaymaya başladığı dikkat çekti.

Tokai, Kansai ve Şikoku gibi şehirler başta olmak üzere pek çok yerde bu göktaşı çıplak gözle görüldü ve sosyal medya paylaşımlarına konu oldu. NHK'nin Matsuyama muhabiri de göktaşının saçtığı ışığın, kapalı perdelerin arkasından bile fark edilebilecek kadar parlak olduğunu bildirdi.

Kyodo ajansı da göktaşını gündemine taşıdı. Ajans, sosyal medya paylaşımlarına da yer verdiği haberinde "Japon semalarında gece Dolunay kadar parlak bir ateş topu görüldü" ifadesini kullandı.

Göktaşı için farklı tasvirler

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı, göktaşının düşerken çıkardığı sesi bir gümbürtüye benzetti. Bir diğer kullanıcı ise gökyüzünün tamamen aydınlandığını ifade etti. Havada tamamen kaybolan bu asteroid, böylece yere düşmedi ve kimseye zarar vermedi.

Kamera görüntülerinde de gökyüzünün bir anda sanki yıldırım çakmış gibi aydınlandığı göze çarpıyor. Sizce böyle bir durum ülkemizde yaşansaydı sosyal medyada nasıl paylaşımlar yapılırdı? Böyle bir doğa olayına şahit olmak ister miydiniz? Olayın videosunu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.