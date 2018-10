Attack On Titan, Sanal Gerçeklikle Hayat Bulacak

Attack On Titan VR adlı sanal gerçeklik etkinliği, Sony Music Communications ve Taito işbirliğiyle Tokyo'ya geliyor.

Yıllar öncesinde bir hayal gibi görünen sanal gerçeklik (VR) teknolojisi hayatımıza girdiğinden beri oyun, film, sosyal medya gibi birçok alanda kendine yer bulmayı başardı. Her ne kadar çok ucuz olmayan bir teknoloji olsa da sanal gerçeklik ürünleri tüm dünyada bir hayli ilgi görmekte ve bunun bir örneği de sanal gerçeklik odaklı eğlence etkinlikleri.

Siliconera’ya göre Sony Music Communications ve Taito, bir hayli popüler bir anime dizisi olan Attack on Titan odaklı bir sanal gerçeklik eğlence etkinliği düzenlemek için birlikte çalışmaya başladılar. VR Attack on Titan: The Human Race adı altında kullanıma sunulacak olan ve orijinal manganın bir bölümü üzerine geliştirilen sanal gerçeklik deneyimi, Female Titan’a karşı bir savaş verme esnasında en fazla dört oyuncu destekleyecek.

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere donanımlar yan yana dizilmiş halde ve asılı olan cihazlar da Vive Pro’ya oldukça benzemekte. Attack on Titan sanal gerçeklik deneyimi 19-26 Ekim tarihleri arasında Tokyo’da yerel saat ile 10:00-20:00 saatleri arasında Ginza Sony Park’ta bir konum testi gerçekleştirecek.