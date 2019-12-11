Audi, E-Tron Modellerinin Menzilini Artırmayı Planlıyor

Audi, Avrupa için piyasaya sürdüğü E-Tron’un güç aktarma organlarını güncelleyerek otomobilin daha fazla menzil yol kat edebilmesini sağlamıştı. Şirket, elektrikli SUV modelinin Amerika için piyasaya sürülen E-Tron modellerinin de menzilini artırmayı planlıyor.

Lüks otomobil sektöründe oldukça iddialı olan Alman otomobil üreticisi Audi, geçtiğimiz sene içerisinde tanıtılan Audi E-Tron modellerinin güç aktarma organlarında bir güncelleme yapmaya karar verdi. Şirketin ilk tam elektrikli SUV modeli olan E-Tron, çeşitli donanım ve yazılım güncellemeleri alacak. Audi, E-Tron modellerinin Amerikan versiyonlarının güç aktarma organlarını güncelleyecek.

Audi, E-Tron modellerinin Avrupa versiyonlarının güç aktarma organlarını güncelleyerek otomobilin daha fazla menzil kat edebilmesini sağlamıştı. Mühendisler, akü kapasitesinin kilidini bir tık daha yukarı çekmenin hiçbir zararı olmayacağını anlamıştı ve 95 kilowatt saatlik ünitenin kapasitesini 83,6’dan 86,5’e yükselterek otomobilin daha uzun mesafeler boyunca gidebilmesine imkân vermişti.

Yenilenmiş aktarma organları, önümüzdeki sene E-Tron’un Amerikan versiyonuna da geliyor

Audi E-Tron modelinin batarya kapasitesini artıran şirket, aynı zamanda otomobilde verimliliği artıracak bazı geliştirmeler de yaptı. Audi, otomobilin fren sistemini baştan aşağı yeniledi ve güç aktarma organlarını da elden geçirdi. Bir arka bir de ön motora sahip otomobilin ön motoru artık normal sürüş modundayken devreden tamamen çıkıyor ve ihtiyaç olana kadar devreye girmiyor.

Tamamen elektrikli SUV modelinin Avrupa versiyonunda verimliliği artıran Audi, aynı güncellemeyi Amerika pazarı için de yapmayı planlıyor. Güncellenmiş aktarma organına sahip Audi E-Tron modellerinin ise önümüzdeki sene içerisinde Amerika pazarındaki yerini alması bekleniyor. Şirketin Avrupa pazarında sattığı araçlara sunduğu geliştirmeleri Amerika pazarındaki araçlarına daha geç sunacak olmasının sebebiyse bilinmiyor.

Şirket, otomobile 25 kilometrelik bir kapasite desteği sunduğunu belirtmişti. Raporlara göre Audi E-Tron’un menzili, yeni güncelleştirmelerlle birlikte 436 kilometreye kadar yükseldi. Şirket, E-Tron modellerini güncellemiş olsa da fiyatlarda bir değişiklik yapmadı. Amerika pazarındaki modellerin güncellenme tarihininse 2020 başı olduğu düşünülüyor.