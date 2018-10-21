Audi'nin ilk elektrikli SUV'si olan E-tron, birçok araba hayranı tarafından uzun süredir bekleniyordu. Ancak bu hayranlar, arabayı biraz daha beklemek zorunda; çünkü aracın çıkış tarihi ertelendi.

Audi, eylül ayında gelecek sene çıkacak olan elektrikli SUV E-tron'un üretime girecek olan versiyonunu açıklamıştı. Aracın piyasaya çıkması, hayranlar tarafından sabırsızlıkla beklenirken Audi, arabanın biraz daha geç çıkacağını açıkladı. Gecikmenin sebebi ise yazılımdaki bir "sorundan" kaynaklanıyor.

Bir Audi sözcüsüne göre, aracın yazılımının bir kısmı geliştirme sürecinde değiştirildi ve bunun sonucunda şirketin yeni “düzenleme izni” alması gerekti; bu araçların showroomlara ulaşması biraz daha uzun sürmesi anlamına geliyor.

Reuters, Alman gazetesi Bild am Sonntag'tan aktardığı bir raporda aracın birkaç ay gecikebileceğini söylüyor. Gazete aynı zamanda Audi'nin çalıştığı firma olan Güney Koreli batarya üreticisi LG Chem'in yüksek talepten dolayı fiyatları artırmak istediğini ve şirketin bu konuda pazarlık yaptığını da kaydetti.

Audi E-tron, Volkswagen Grubu'nun 2030 yılına kadar tüm araçlarını elektrikli hale getirmek için atmış olduğu adımlardan sadece biri. Volkswagen Grubu bu hedefi geçtiğimiz yıllarda yaşadığı emisyon skandalından sonra almıştı.