Audi E-Tron'un OLED Yan Aynalarını Samsung Üretecek

Audi'nin tam elektrikli SUV aracı e-tron'un yeni nesil OLED yan aynalarının Samsung tarafından üretileceği açıklandı. Bununla birlikte aracın bilgi-eğlence sisteminde de Samsung Exynos işlemciler kullanılacak.

Tüm otomotiv üreticileri gibi Alman lüks otomobil markası Audi de tam elektrikli otomobiller üretmek için çalışmalar yürütüyor. Şirketin SUV sınıfındaki tam elektrikli temsilcisi ise 2019 yılında piyasaya çıkacak olan e-tron olacak. Fakat e-tron’u özel kılan tek şey tam elektrikli bir motora sahip olması değil.

Audi, e-tron ile birlikte yeni nesil bir yan aynı sistemine geçiş yapacak. Bu sistem ile birlikte aracın dışında bulunan yan aynalar yerini aracın içinde bulunacak OLED ekranlı aynalara bırakacak. Bu ekranlar dokunmatik destekli olacak ve sürücüler, aynalara dokunarak otoban sürüş, şehir içi sürüş ya da park etmek için aynaları ‘manuel’ olarak ayarlayabilecekler.

E-Tron herhangi bir fiziksel yan aynaya sahip olmayacağı için söz konusu OLED ekranların kaliteli ve sağlam olması son derece önem arz ediyor. Bu nedenle de Audi, OLED ekranların üretimi için sektörü açık ara bir numaralı üreticisi olan Samsung ile anlaşma sağlamış durumda. Daha önce Audi A8 sedan için 5.7 inçlik OLED ekranlar üretmiş olan Samsung, şimdi de e-tron için 7 inçlik OLED ekranlar üretecek.

Audi’nin OLED ekranlar için daha önce de Samsung ile iş birliği gerçekleştirdiği biliniyor. Fakat Audi’nin Samsung ile anlaşması OLED ekranlar ile bitmiyor. Audi, şirketin üreteceği yeni araçlarda bilgi-eğlence sistemi için Samsung’un Exynos işlemcilerinin kullanılacağını onayladı. Böylece Samsung, akıllı telefonların ardından otomobillerde de kendini göstermeye başlamış oldu.