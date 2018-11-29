İlk elektrikli otomobili E-Tron SUV’yi açıklamasının üzerinden henüz 2 ay geçen Audi, yeni elektrikli aracı E-Tron GT Concept’i lanse etti.

Elektrikli otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan Audi, ikinci elektrikli otomobilini de duyurdu. Audi E-Tron GT Concept isimli araç, Porsche’nin Türkçe isimlendirdiği elektrikli modeli Taycan ile aynı enerji dağıtımını ve bataryayı kullanacak.

Bu hafta düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan otomobil, iki yıl içerisinde satışta olacak. İlk araçların teslim tarihi ise 2021'in başı. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

Audi’ye göre 0-100 km ivmelenmesini (ivme: hızlanma hızı) sadece 3.4 saniyede yapacak olan araç, bunu iki elektrik motoruna ve bu motorlara güç veren 90 kWh bataryaya borçlu.

Audi, Avrupa’nın yeni standardı olan WLTP’ye (Dünya Çapında Hafif Araç Test Prosedürü) göre aracın menzilinin 400 kilometre olacağına inanıyor. Gerçek performans ise bu rakamdan daha farklı olabilir.

Taycan’ın güç iletim sistemini kullanacak olan E-Tron GT, çok hızlı şarj olabilecek. 800 voltluk batarya, neredeyse ölü durumdan yüzde 80 doluluğa sadece 20 dakikada ulaşabilecek. Bu açıdan piyasadaki en hızlı şarj sistemi bu. Tesla’nın superchargerları bile bu rakama erişemiyor.

Audi E-Tron GT Concept gösteriyor ki, geleneksel otomobil üreticileri de elektrik pazarına hızlı bir giriş yapacak. Audi dışında Mercedes-Benz, Volkswagen ve başka firmalar da elektrikli otomobil hazırlama sürecinde.