Almanya, Audi için emisyon testlerini aldatarak hileli şekilde araba satma suçundan dolayı 800 Milyon euro yani 925 Milyon dolar ceza kesti.

Geçtiğimiz Salı günü, Münih'te bulunan savcılar, Audi yönetiminin kendilerinin yaptıkları emisyon ölçüm konusunda grup ortağı Volkswagen'in yasal sınıra uymadığı ve diğer bazı konularda kuralları ihlal ettiği sebebiyle, Audi'ye 800 Milyon Euro tutarında ceza kestiklerini açıkladı.

Eylül 2015 tarihinde ana şirket Volkswagen, gerçek sürüş sırasında emisyon oranlarının çok daha yüksek olmasına karşın, Amerika emisyon testlerinden geçmek için yazılım kullandığını ve dünya çapında yaklaşık 11 milyon dizel araç tedarik ettiğini itiraf etmişti. Amerika'da bulunan Çevre Koruma Ajansı'na göre azot oksitler belirlenen orandan yüksek olur ise akciğer hastalıkları artar ve mevcut akciğer hastalıkları da daha kötü hal alır. Astım gelişimine sebebiyet verebilir ve solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanma sıklığını arttırabilir.

Bu skandal patladığından beri Volkswagen 30 milyar dolardan fazla para cezası ve geri ödeme masrafı yaptı. Eski CEO Martin Winterkorn ve diğer yöneticiler, şu an Amerika'da bulunmakta ve Almanya'ya iade edilmiyorlar. Cezai işlem uygulanma olasılığı gayet yüksek gözüküyor. İki Volkswagen yöneticisi ise şimdiden hapis cezası almış durumda.