ABD'li otomotiv devi General Motors, son reklam filminde elektrikli otomobil kullanım oranıyla öne çıkan Norveç'i konu alan mizahi ancak saldırgan sayılabilecek bir içerik yayınladı. Audi Norveç ise bu reklam filmine yanıt olarak "Nefret etme, taklit et" sloganını kullanan bir reklam filmi yayınladı.

Kişi başına düşen elektrikli otomobil sayısında dünyanın pek çok ülkesini geride bırakan Norveç, General Motors’un yeni reklamının ihlam kaynağı oldu. 2021 itibarıyla ABD’de elektrikli araçların kullanımını artırma amacıyla “Everybody In” adında bir kampanya başlatan General Motors, son reklamında da bu kampanya dahilinde bir içeriğe yer verdi.

Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Will Ferrell, “No Way, Norway” adlı reklam filminde Norveç’in elektrikli araçların benimsenmesi konusundaki üstünlüğünü kabullenemiyor ve Kenan Thompson ve Awkwafina gibi isimlerin de kapısını çalarak Norveç’in yolunu tutuyor. Ancak reklam filmi, Ferrell’ın yolunu bulamayıp İsveç’e ulaşmasıyla son buluyor.

Audi Norveç'ten General Motors'a: Nefret etme, taklit et

General Motors’un söz konusu reklam filmini fazla saldırgan bulan Audi Norveç, Game of Thrones ile Hızlı ve Öfkeli 8 filmlerinden tanıdığımız Kristofer Hivju ile “No Way, Norway” reklam filmine yanıt niteliğinde reklam filmleri yayınladı. Ferrell’ın GM reklamındaki saldırgan tavrına atıfta bulunan Audi Norveç, yayınladığı reklam filminde “Nefret Etme, Taklit Et” ifadelerini kullandı.

Audi Norveç, yayınladıkları reklam filmiyle ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “Norveç barışçıl bir ülkedir ancak GM’in nefret kampanyası hızlı bir yanıtı hak ediyordu, tabii bir parça mizahla” ifadelerine yer verirken; GM’den de söz konusu reklam ve açıklamalarla ilgili yanıt gecikmedi. Hem kendi kampalarına hem de Audi Norveç’in kampanyasına duyulan ilgiden memnun olduklarını ifade eden GM, Audi Norveç’in kampanyasını kendilerinin de beğendiğini belirtti.

General Motors "No Way, Norway" reklamı

Audi Norveç’in yanıt niteliğindeki reklamı