Audi, Güney Kore'ye ihraç edilecek araçlarda emisyon testlerini manipüle etmek için sahte şasi numarası kullandıklarını itiraf etti.

Emisyon deyince aklımıza Volkswagen’in emisyon skandalı geliyor; ancak bu seferki skandalın aktörü Audi. Alman otomobil devi, Güney Kore’de emisyon testlerini manipüle etmek amacıyla Güney Kore’ye ihraç edilen araçlarda sahte şasi numaraları kullandığını itiraf etti. Bunun sonucunda ise üç Audi çalışanı gözaltına alındı.

Görünen o ki Audi 2013 yılından beri araçların şasi numaralarını sahte numaralar ile değiştirmekte ve böylece çeşitli Audi modelleri için Güney Kore’nin onayını almaktaymış. Alman üreticinin bunu yapma sebebi ise Güney Kore’nin emisyon standartlarına uyabilmek ve araçları ihraç edebilmek tabii ki.

Geçtiğimiz yıl, Audi’nin Asya’ya ihraç ettiği birçok araçta bazı şasi numaralarını tekrar tekrar kullandığı ortaya çıkmıştı. O dönemde bunun neden meydana geldiği anlaşılmamıştı. Her ne kadar bu olayın da mevcut durumla bağlantısı var gibi görünse de ortada kesin bir delil yok.

Audi’nin şirket içinde hazırlanmış ve yasal olarak el konulmuş bir raporuna göre, Ingolstadt’daki Audi çalışanları Güney Kore’ye gidecek araçların emisyon ve yakıt verim test sonuçlarını kasten manipüle etmiş. Sahte şasi numaraları, araç verilerinin okunmasını çok daha zor bir hâle getirmek amacıyla yerleştirilmiş. Olayın detayları ise henüz açıklanmış değil.