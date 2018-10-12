Huawei, Çin'de Audi ile birlikte 'self-driving' yani kendi kendine sürüş yeteneğine sahip otonom araç geliştirmek için çalışıyor.

Bu ortaklık kapsamında Huawei, Otomotiv Mühendisleri Derneği için özel olarak belirlenmiş bir alanda baştan sona kadar kendini kontrol eden ve sürüş yapan araç olarak tanımlanan seviye 4 teknolojisini yaratmaya çalışacak. Bu anlaşma teknoloji şirketleri ile otomobil şirketleri arasında yapılan anlaşmalar için son yaşanan örneklerden birisi. Bu iki endüstri gerçekten de otonom araç hedefine doğru güçlü adımlarla ilerlemekte. İki şirket anlaşma şartlarını henüz açıklamamıştı ki, duyuru resmi kanallar aracılığıyla yapıldı.

Huawei, bu hafta Connect 2018 konferansında teknoloji şirketinin Mobil Veri Merkezi (MDC) donanımıyla donatılmış bir Audi Q7 modelini sergiledi. Huawei ayrıca Audi ile vehicle-to-vehicle iletişimi ve bağlantılı araç çözümleri üzerinde çalışacağını bildirdi. Çin yıllar boyu, yabancı otomobil üreticilerini ülkede araba üretmek için yerel şirketlerle ortak girişimlerde bulunmak zorunda bıraktı. Ancak Çin hükümeti bu yılın başlarında bu kuralları gevşetmeyi planladığını ve otomobil pazarının zaten değiştiğini açıkladı.

Tesla ve BMW markaları Çin'e yönelik yaptığı yatırımları büyük ölçülerde arttırdı. Ancak Çin hükümeti, otonom araç konusunda halen biraz katı kurallar sergiliyor. Otonom araç için gerekli olan en büyük gereksinimlerden biri olan ülke yollarının dijital haritalarını yapmalarına izin veren lisans sayısını şu an hala sıkı şekilde kontrol etmekte. Bunun önünü açabilmek için Ford ve BMW, Çinli bir yerel şirketle anlaşıp ortak hareket etmeye başladılar.

Bu sıkı denetimler için Çin hükümetinin öne sürdüğü nedenlerden birisi haritaların ulusal güvenlik riski olarak görülmesi. Başka bir deyişle, yabancı şirketlerin Çin'in yollarının ayrıntılı haritalarına ve diğer verilerine de tam olarak sahip olmasını istemiyor. Audi, Eylül ayından bu yana Huawei ile birlikte Çin'de otonom araç teknolojisini test ettiğini bildirdi, ayrıca 2019 yılında otonom araç geliştirme merkezini de yürürlüğe sokmayı planlıyorlar.