Audi, TT Arabalarını Dört Kapılı Bir Coupe'a Dönüştürecek

Spor arabalar artık çok ilgi görmeyen bir segment haline geldi, bu yüzden birçok otomobil üreticisi daha popüler SUV'lar geliştirmeye odaklanmış durumda.

Ünlü otomobil üreticisi Audi, TT ve R8 adında iki spor araba üretmeye devam ediyor. Fakat ortaya atılan iddialara göre bu arabalar önümüzdeki yıllarda popülerliğini yitirebilir. Auto Express'in haberine göre yeni nesil spor araba olan TT, yeni ve daha pratik olan dört kapılı coupe gövde tasarımı ile tamamen yenilenecek.

2014 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda Audi, 'TT Sportback Concept' adlı dört kapılı bir TT'nin konsept modelini göstermişti. Konsept, bazı ince stil değişikliklerini içeren ve iki ekstra kapısı olan standart bir TT'ye benziyordu. Bu yeni tasarım araba tutkunları tarafından çok beğenilse de, Audi yeterli müşteri talebi olmadığını iddia etmiş ve üretimi hiçbir zaman başlatmamıştı. Fakat bu yeni konseptli TT spor arabasının üretiminin durdurulmasının arkasında yatan daha büyük bir sebep var.

Amerika Birleşik Devletleri'nde emisyon ihlali yapılması sonucu ortaya çıkan skandal, şirketi büyük bir yükün altına itti ve şirket birkaç projeyi iptal etmek zorunda kaldı. Şimdilerde ise Audi, dört kapılı TT'lerin üretimine yeşil ışık yaktı.

Auto Express'e konuşan Audi yetkilisi “Yükselen maliyetlere karşı düşen talebi belirliyorsanız, Audi'nin orta vadede mevcut rotasını devam ettiremeyeceğini de bilmeniz gerekiyor. Bunun yerine, coupe ve kompakt segmentteki dönüştürülebilirlik dikkate alınmıştır. ” ifadelerini kullandı.

Şu anki TT'den farklı olarak, üretilecek olan bu yeni model iki yıl sonra karşımıza çıktığında büyük ihtimalle hibrid aktarma sistemine de sahip olacak. Yeni TT spor otomobillere sahip olmak için araba tutkunları biraz daha beklemek zorunda kalacak.