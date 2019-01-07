Audi ve Disney, Keyifli Bir Yolculuk İçin Ortaklık Yaptı

Sürücüsüz araçlar ve sıkıcı Uber yolculukları esnasında ne yapacağız diye soranlar varsa cevabı Holo-ride programında.

Disney dünyasında yaşamıyoruz ama Audi ve Disney bizi bu dünyada yaşatmak istiyor gibi görünüyor. CES 2019’da Holo-ride isimli program kapsamında, Audi e-Tron modelinin arka koltuğuna Oculus Rift takılmış. “Rocket Rescue Run” isimli demo, Holo-ride isimli girişim programında halka sunulmuş ilk demo programı olma özelliğini taşıyor.

Holo-ride programı aslında şu soruların cevabını veriyor: “Uber veya benzer bir taksiye bindiğimizde ne yapmalıyız? Sürücüyle konuşmalı mıyım? Lyft ne zaman sessiz mod özelliği sunacak?”

Bu sorular aslında sürücüsüz arabalar geldiğinde bizi daha çok meşgul edecek sorular.

Holo-ride programının kurucusu “Şu anki ulaşım sistemi ileride radikal olarak değişecek. Binalar, altyapılar, araçlar ve ulaşım sistemi değişecek. En önemlisi de yaşayacağımız deneyimler değişecek. Sürücüden daha fazla yolcu ön plana çıkacak. Özellikle eğlence anlamında değişecek” diyor.

VR Roller Coaster ve Su Kayağı fikirleri yıllar içinde gelişti ve daha az bağımlı hale geldi. Bir Uber yolculuğu trafiğe ve diğer etkenlere bağlı olarak diğerinden daha fazla sürebilir. Bu uzun süren yolculukları keyifli hale getirmek için yolculukla beraber senkronize şekilde çalışan sanal dünyada bir VR deneyimi yaşadığınızı düşünün. Holo-ride ekibi bu benzersiz deneyimi yaşamak isteyen herkes için bu programı yaptıklarını söylüyor.