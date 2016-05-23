“Avengers 4 Sıradan Bir Son, Asıl Bomba Captain Marvel"

Popüler sinemanın kalesi haline gelen Marvel, Avengers serisinin 4. ve son filmiyle pek çok şeye veda ediyor. Yeni bir dönemin başlayacağı Marvel Sinematik Evreni’nde başı çeken karakter Captain Marvel olacak. Peki ilk kez göreceğimiz bu karakterin filminde, Avengers 4’ü bile gölgede bırakacağı söylenen şeyler öğreneceğiz.

Avengers: Infinity War, belki tüm zamanların en çok izlenen süper kahraman filmi olamadı, ancak izleyen herkesin, özellikle de Marvel takipçilerinin üzerinde ağır bir etki bırakmayı başardı. Zamanla ölümünü gördüğümüz bazı karakterlerin geri döneceğini öğrendik. Bu durum, Avengers 4’ün etkisin beklediğimizden de yüksek oranda azaltabilir. Sonuçta Peter’ın Tony’ye bakışını görüp “Beni bırakmayın” sözleriyle toz olduğu anlarda ağzımız açık perdeye bakakalmıştık.

O anların bütün büyüsü Spider-Man: Far From Home filmiyle ilgili ilk açıklamalar geldiğinde, filmin set görüntüleri paylaşıldığında bozuldu. Thanos, klasik olarak yine bazı izleyicilerin hak verdiği motivasyonla amacına ulaşmışken, bazı karakterlere de veda ettik. Hatılayacağınız üzere geride kalanlar orijinal Avengers ekibinin üyeleri oldular, ancak unuttuğunuz bir detay var: Captain Marvel.

Infinity War’ın son sahnesinde Nick Fury’nin son anda çağrı cihazına dokunup Captain Marvel’a ulaştığını görmüştük. Şimdi, Dünya Kadınlar Günü’nde, 8 Mart 2019’da vizyona girecek filmiyle Captain Marvel’in kendisinden 2 ay sonra izleyeceğimiz Avengers 4’ü gölgede bırakacak detaylarına değinelim.

Captain Marvel’in bozulan sessizliği:

İlk Captain Marvel filmi, son 10 yılda izlediğimiz büyün Marvel filmlerinin de öncesinde geçiyor. Adeta bugüne kadar öğrenmediğimiz, ancak aslında bazı karakterlerin bildikleri gerçekleri yaşamaya başlayacağız. Örneğin bugüne kadar kahramanların peşinde koşan Nick Fury, meğer Captain Marvel’i tanıyormuş.

Koskoca New York’un göbeğine dev uzaylı gemileri indiğinde neredeydi bu Captain Marvel? Bilmiyoruz, umarız mantıklı bir açıklaması vardır. Ana hikayemiz 1990’larda geçecek, film sonunda bir şekilde Infinity War’da bıraktığımız yere geleceğiz.

Nick Fury, insan kılığında bir uzaylı olabilir:

Captain Marvel filmindeki gerçek kaptan aslında Jude Law’ın canlandıracağı karakter Mar-Vell olacak, bir şekilde onun mirasını Carol Danvers devralacak. 1990’lı yıllarda kadın Captain Marvel’e tanık olduğumuz süre içerisinde Avenger ekibini bir araya getiren Nick Fury’nin gençliğini göreceğiz.

Bu sırada Nick’in bandanalı olan gözü yerinde olacak, onun gözünü nasıl kaybettiğine tanık olacağız. Captain Marvel filmindeki asıl düşmanlar olacak uzaylı Skrull ırkı, gerçek Nick’i ölüdürüp yerine geçmiş olabilir. Zira bu ırkın en büyük becerisi kılık değiştirmek. Fragmanda Captain Marvel’in yumruk attığı yaşlı kadın aslında bir Skrull’du.

İnsan kılığına giren bir uzaylıdan bahsediyor, onların aslında 90’lı yıllarda Dünya’ya geldiğini biliyorsak, bugün yaşayan kimseye güven yoktur. Belki de Nick dışında bazı karakterlerin de Skrull olduklarını göreceğiz, belli mi olur? Açıkçası tüm evrenin kaderini değiştirmek, Avengers 4’ü gölgede bırakmak için bir uzaylı Fury yeter.

Captain Marvel, yeni dönemin temellerini atacak, Avengers 4 geçiş filmi olacak:

Evet, büyük karakterlerin ölümü gerçekten gündem yaratacak bir konu. Nitekim Avengers 4 için elimizde daha sağlam bir argüman yok. Infinity War’da bu durumun tam tersi hakimdi. Avengers 4’te ise Captain Marvel ile öğrendiğimiz oldukça fazla şeyle birlikte bir hikâyenin sonunu izleyeceğiz. Son Avengers filmi, Captain Marvel’den kalan düğümleri çözüp, hikayeyi kapatacak.

Bir başka değişle Captain Marvel başlangıç, Avengers 4 ise tam anlamıyla bir son olacak.

Bu zamana kadar öğrendiklerimizden yola çıkarak söylüyoruz ki Disney; sonları değil, başlangıçları sever. Bu nedenle, Captain America ve Tony Stark’a vedayı bir kenarı bırakırsak, Captain Marvel’da Avengers 4’ten daha çok şey göreceğiz.