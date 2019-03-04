Akıllı ev teknolojilerin hayatımızda yavaş yavaş yer edinmesiyle beraber siber güvenlik şirketi Avast, kullanıcıları tehdit altında olduklarına dair uyarıyor.

Akıllı IoT (nesnelerin interneti) cihazların yaygınlaşmasıyla hem tüketiciler hem de işletmeciler siber saldırılar tarafında oldukça açık hedef hâline geldiler. Güvenlik uzmanları, kullanıcıları bu doğrultuda kötü amaçlı kişilerin siber saldırı gerçekleştirmek ve kişisel gizliliği ihlal edip verileri ele geçirmek için akıllı ev aletlerini hedef aldıklarını bildiriyor.

Yılların tecrübesini özellikle antivirüs programıyla kullanıcılarına sunan siber güvenlik şirketi Avast'ın Tehdit İstihbarat Müdürü Michal Salat, 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) akıllı ev ürünlerinin nasıl bir siber güvenlik tehdidi oluşturabileceğini açıkladı.

Her 5 akıllı ev ürününden 2'sinin siber saldırıya kapılarını araladığını belirten Salat, lambanızı her yakmak istediğinizde şifre girmek istemeyeceğinizi ve bu sebeple bu tür akıllı cihazların oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra akıllı ev cihazlarının tek bir işletim sistemi üzerinde (örneğin Windows) çalışmadığını ve bu sebeple güvenlik zafiyetinin maksimum derecede olduğunu da belirtti.

Kötü amaçlı kişilerin eskiden bilgisayarları hedef aldığını ancak artık devrin değiştiğini ve bu kişilerin IoT cihazları -güvenliksiz ve çok kolay erişilebilir olduklarından dolayı- kendilerine hedef seçtiklerini belirten Salat, 5G teknolojisi ile milyonlarca akıllı ev cihazının dünyayı kaplayacağının ve bu doğrultuda kişisel güvenliğimizi korumak için yeni adımlar atmamız gerektiğinin altını çizdi.