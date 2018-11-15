  • Avatar 2'nin Çekimleri Sona Erdi: Film En Sonunda Geliyor

Avatar 2'nin Çekimleri Sona Erdi: Film En Sonunda Geliyor

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Ertelenmekten bir hal olan Avatar 2 ve Avatar 3'e dair James Cameron'dan açıklamalar geldi.

Daha önce 3 kere farklı zamanlara ertelenen Avatar'ın devam filmi için avuçlarınızı ovuşturmaya başlayabilirsiniz. James Cameron, filmin çekimlerinin sona erdiğini ve 'post-prodüksiyon' aşamasına geçildiğini müjdeledi.

Bununla birlikte, üçlemeyi tamamlayacak olan son filmin de çekimlerinin sona erdiği belirtildi. James Cameron, bugün yaptığı açıklamayla filmin kaba işinin sona erdiğini ve post-prodüksiyon aşamasına geçildiğini açıkladı. Ancak bildiğiniz gibi Avatar'ın çok büyük bir bölümü CGI işlerinden oluşuyor. Bu yüzden filmin çıkış tarihinin öne çekilmesi söz konusu değil.

Avatar 2'nin Olası İsimleri

  • Avatar: The Way of Water
  • Avatar: The Seed Bearer
  • Avatar: The Tulkun Rider 
  • Avatar: The Quest for Eywa

James Cameron'un senaristliği ve yönetmenliğinde, 18 Aralık 2020'de vizyona girecek olan Avatar 2'de Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang gibi oyuncular yer alacak.
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Kaynak : https://comicbook.com/movies/2018/11/14/avatar-2-avatar-3-sequels-cast-wraps-filming/
Etiketler: avatar
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