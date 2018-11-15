Avatar 2'nin Çekimleri Sona Erdi: Film En Sonunda Geliyor

Daha önce 3 kere farklı zamanlara ertelenen Avatar'ın devam filmi için avuçlarınızı ovuşturmaya başlayabilirsiniz. James Cameron, filmin çekimlerinin sona erdiğini ve 'post-prodüksiyon' aşamasına geçildiğini müjdeledi.
Bununla birlikte, üçlemeyi tamamlayacak olan son filmin de çekimlerinin sona erdiği belirtildi. James Cameron, bugün yaptığı açıklamayla filmin kaba işinin sona erdiğini ve post-prodüksiyon aşamasına geçildiğini açıkladı. Ancak bildiğiniz gibi Avatar'ın çok büyük bir bölümü CGI işlerinden oluşuyor. Bu yüzden filmin çıkış tarihinin öne çekilmesi söz konusu değil.
Avatar 2'nin Olası İsimleri
- Avatar: The Way of Water
- Avatar: The Seed Bearer
- Avatar: The Tulkun Rider
- Avatar: The Quest for Eywa
James Cameron'un senaristliği ve yönetmenliğinde, 18 Aralık 2020'de vizyona girecek olan Avatar 2'de Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang gibi oyuncular yer alacak.