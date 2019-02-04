Avatar'ın Yapımcısı James Cameron'dan: Alita Battle Angel

Robert Rodriguez ve James Cameron ortaklığıyla gelen The: Alita Battle Angel'ın Super Bowl fragmanı yayınlandı.

Desperado, Günah Şehri ve Planet Terror gibi filmleriyle akıllarda yer edinen yönetmen Robert Rodriguez, Avatar serisinin de yaratııcısı James Cameron yapımcılığında oldukça önemli bir filmle geliyor: Alita: Battle Angel.

Filmin vizyona girmesine sadece 2 haftadan az bir süre kalmışken, filmin 40 saniyelik Super Bowl fragmanı da yayınlandı. Sizin de muhtemelen ilk dikkatinizi çeken, filmin animasyonla gerçeklik arasında gidip gelen enteresan çekim tekniği olacak.

Yukito Kishiro'nun ünlü manga serisinden uyarlanan yapım, şu an için adeta kapalı bir kutu gibi... Buna karşın bu yönetmen ve yapımcı kadrosuyla, Eiza Gonzalez ve Rosa Salazar gibi oyuncularla kötü bir film çıkarmak daha büyük meziyet ister. Bakalım 15 Şubat'ta nasıl bir filmle karşılaşacağız.