Avengers 4 Filminde Yer Alacak Kahramanların Tam Listesi

Marvel Sinematik Evreni’nin 10 yılı aşan macerasında düğümün ilk aşamasını çözen Infinity War, büyük yankı uyandırmıştı. Mayıs 2019’da vizyona girecek dördüncü Avengers filmiyle düğümün kalan kısmı da çözülecek, kahramanlar yeni bir hikayeye doğru yelken açacaklar. Peki yeni Avengers filminde hangi kahramanlar yer alacak, biz o kahramanları en son nerede gördük?

İlk Iron Man filmini gördükten sonra, o maceranın hiç bitmesini istemediğimiz günleri daha dün gibi hatırlıyoruz. Acı haber: Üzerinden 10 yıl geçti. Bu süre zarfında pek çok yeni kahramanla tanıştık, efsane haline gelenlerin seriye nasıl dahil olduklarını izledik. Avengers: Infinity War, buruk sonuna rağmen tüm dünyadaki Marvel hayranlarının sayısını arttırdı.

3 Mayıs 2019’da vizyona girmesi beklenen son Avengers filmiyle, bazı karakterlere veda edeceğimizi biliyoruz. Bu karakterlerin birkaçı orijinal ekibin de üyesi konumundalar. Hikayeye sonradan dahil olanların önemli bir kısmı ise sinematik evrendeki yolculuklarına devam edecekler. Marvel, son Avengers filminde yer alacak tüm kahramanları onayladı. Gelin kimi en son nerede gördük, kim ölüp kim yaşayacak daha yakından bakalım.

UYARI: Bu içerikte hala son Avengers filmini izlemeyenlerin tadını kaçıracak şeyler var.

Thanos’un öldürdüğü karakterler:

Loki:

Son görüldüğü yer: Thanos’un gemisi

Thanos’un gemisi Avangers 4 dönüşü: Net olmamakla birlikte, geçmişe gidilen sahnelerde göreceğiz.

Gamora:

Son görüldüğü yer: Uçurum

Uçurum Avangers 4 dönüşü: Net olmamakla birlikte, geçmişe gidilen sahnelerde göreceğiz. Ayrıca karakterin aslında ölmemiş olduğuna dair bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Vision:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Wakanda savaşı Avangers 4 dönüşü: Net olmamakla birlikte, geçmişe gidilen sahnelerde göreceğiz. Karakterin gücü Zihin Taşı’na bağlı olsa da organik bir yaşam formu değildi. Küçük bir ihtimalle filmin günümüzü işleyen sahnelerinde görülebilir.

Black Panther / T’Challa:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Wakanda savaşı Avangers 4 dönüşü: Kesin, zira ikinci solo filmiyle karşımıza gelecek.

Spider-Man / Peter Parker:

Son görüldüğü yer: Titan

Titan Avangers 4 dönüşü: Kesin, ikinci solo filmiyle karşımızda olacak.

Doctor Strange / Stephen Strange:

Son görüldüğü yer: Titan

Titan Avangers 4 dönüşü: Kesin, ikinci solo filmiyle karşımızda olacak. Tüm karakterlerin geri nasıl kurtulacağını bilen tek kişiydi.

Winter Soldier / Bucky Barnes:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Wakanda savaşı Avangers 4 dönüşü: Kesin, zira karakterin farklı bir süper kahraman olarak dönmesi bekleniyor. Kaptan Amerika’nın yerini alacağına dair iddialar da var.

Falcon / Sam Wilson:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Wakanda savaşı Avengers 4 dönüşü: Kesin değil, geçmişe dönülen sahnelerde görecek olsak da günümüz hikayesinde göremeyebiliriz.

Scarlet Witch / Wanda Maximoff:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Wakanda savaşı Avengers 4 dönüşü: Kesin, ekibin Thanos’la mücadele edebilmek için ona ihtiyacı olacak.

Nick Fury ve Maria Hill:

Son görüldükleri yer: New York

New York Avengers 4 dönüşleri: Her ikisi için de muallakta olan bir durum var, bu konuda kesin yargıya Captain Marvel filmini izledikten sonra varacağız.

Wasp / Hope Van Dyne:

Son görüldüğü yer: Kuantum boyutu

Kuantum boyutu Avengers 4 dönüşü: Karakterlerin kuantum boyutundan kurtulup tekrar günümüze geldikleri bir senaryo için dönüşü kesin.

Hank Pym ve Janet Van Dyne:

Son görüldükleri yer: Kuantum boyutu ve günümüz

Kuantum boyutu ve günümüz Avengers 4 dönüşleri: Kesin değil, Avengers 4’ün ilk sahnelerinde neler olduğunu göreceğiz.

Drax:

Son görüldüğü yer: Titan

Titan Avengers 4 dönüşü: Kesin değil, karakteri canlandıran Dave Bautista’nın ayrılacağı söyleniyor.

Groot:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Avengers 4 dönüşü: Kesin, yeni bir Guardians of the Galaxy filmi geliyor.

Star Lord / Peter Quill:

Son görüldüğü yer: Titan

Titan Avengers 4 dönüşü: Kesin, her ne kadar aksaklıklar çıksa da yeni bir Guardians of the Galaxy filmi yolda.

Hala hayatta olan karakterler:

Rocket:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Black Widow / Natasha Romanoff:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Hawkeye / Clint Burton:

Son görüldüğü yer: Kendi evi

Nebula:

Son görüldüğü yer: Titan

Ant-Man / Scott Lang:

Son görüldüğü yer: Kuantum boyutu

War Machine / James Rhodes:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Hulk / Bruce Banner:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Thor:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Steve Rogers / Captain America:

Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı

Karakterin son filmi Avengers 4 olacak.

Iron Man / Tony Stark:

Son görüldüğü yer: Titan

Karakterin son filmi Avengers 4 olabilir.

Thanos:

Son görüldüğü yer: Titan

Karakterin son filmi Avengers 4 olacak, ancak beklediğimizden daha “iyi” bir Thanos görebiliriz.