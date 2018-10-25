Avengers 4 Filminde Yer Alacak Kahramanların Tam Listesi

İlk Iron Man filmini gördükten sonra, o maceranın hiç bitmesini istemediğimiz günleri daha dün gibi hatırlıyoruz. Acı haber: Üzerinden 10 yıl geçti. Bu süre zarfında pek çok yeni kahramanla tanıştık, efsane haline gelenlerin seriye nasıl dahil olduklarını izledik. Avengers: Infinity War, buruk sonuna rağmen tüm dünyadaki Marvel hayranlarının sayısını arttırdı.
3 Mayıs 2019’da vizyona girmesi beklenen son Avengers filmiyle, bazı karakterlere veda edeceğimizi biliyoruz. Bu karakterlerin birkaçı orijinal ekibin de üyesi konumundalar. Hikayeye sonradan dahil olanların önemli bir kısmı ise sinematik evrendeki yolculuklarına devam edecekler. Marvel, son Avengers filminde yer alacak tüm kahramanları onayladı. Gelin kimi en son nerede gördük, kim ölüp kim yaşayacak daha yakından bakalım.
- UYARI: Bu içerikte hala son Avengers filmini izlemeyenlerin tadını kaçıracak şeyler var.
Thanos’un öldürdüğü karakterler:
Loki:
- Son görüldüğü yer: Thanos’un gemisi
- Avangers 4 dönüşü: Net olmamakla birlikte, geçmişe gidilen sahnelerde göreceğiz.
Gamora:
- Son görüldüğü yer: Uçurum
- Avangers 4 dönüşü: Net olmamakla birlikte, geçmişe gidilen sahnelerde göreceğiz. Ayrıca karakterin aslında ölmemiş olduğuna dair bir sürprizle karşılaşabiliriz.
Vision:
- Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
- Avangers 4 dönüşü: Net olmamakla birlikte, geçmişe gidilen sahnelerde göreceğiz. Karakterin gücü Zihin Taşı’na bağlı olsa da organik bir yaşam formu değildi. Küçük bir ihtimalle filmin günümüzü işleyen sahnelerinde görülebilir.
Black Panther / T’Challa:
- Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
- Avangers 4 dönüşü: Kesin, zira ikinci solo filmiyle karşımıza gelecek.
Spider-Man / Peter Parker:
- Son görüldüğü yer: Titan
- Avangers 4 dönüşü: Kesin, ikinci solo filmiyle karşımızda olacak.
Doctor Strange / Stephen Strange:
- Son görüldüğü yer: Titan
- Avangers 4 dönüşü: Kesin, ikinci solo filmiyle karşımızda olacak. Tüm karakterlerin geri nasıl kurtulacağını bilen tek kişiydi.
Winter Soldier / Bucky Barnes:
- Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
- Avangers 4 dönüşü: Kesin, zira karakterin farklı bir süper kahraman olarak dönmesi bekleniyor. Kaptan Amerika’nın yerini alacağına dair iddialar da var.
Falcon / Sam Wilson:
- Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
- Avengers 4 dönüşü: Kesin değil, geçmişe dönülen sahnelerde görecek olsak da günümüz hikayesinde göremeyebiliriz.
Scarlet Witch / Wanda Maximoff:
- Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
- Avengers 4 dönüşü: Kesin, ekibin Thanos’la mücadele edebilmek için ona ihtiyacı olacak.
Nick Fury ve Maria Hill:
- Son görüldükleri yer: New York
- Avengers 4 dönüşleri: Her ikisi için de muallakta olan bir durum var, bu konuda kesin yargıya Captain Marvel filmini izledikten sonra varacağız.
Wasp / Hope Van Dyne:
- Son görüldüğü yer: Kuantum boyutu
- Avengers 4 dönüşü: Karakterlerin kuantum boyutundan kurtulup tekrar günümüze geldikleri bir senaryo için dönüşü kesin.
Hank Pym ve Janet Van Dyne:
- Son görüldükleri yer: Kuantum boyutu ve günümüz
- Avengers 4 dönüşleri: Kesin değil, Avengers 4’ün ilk sahnelerinde neler olduğunu göreceğiz.
Drax:
- Son görüldüğü yer: Titan
- Avengers 4 dönüşü: Kesin değil, karakteri canlandıran Dave Bautista’nın ayrılacağı söyleniyor.
Groot:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Avengers 4 dönüşü: Kesin, yeni bir Guardians of the Galaxy filmi geliyor.
Star Lord / Peter Quill:
- Son görüldüğü yer: Titan
- Avengers 4 dönüşü: Kesin, her ne kadar aksaklıklar çıksa da yeni bir Guardians of the Galaxy filmi yolda.
Hala hayatta olan karakterler:
Rocket:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Black Widow / Natasha Romanoff:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Hawkeye / Clint Burton:
Son görüldüğü yer: Kendi evi
Nebula:
Son görüldüğü yer: Titan
Ant-Man / Scott Lang:
Son görüldüğü yer: Kuantum boyutu
War Machine / James Rhodes:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Hulk / Bruce Banner:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Thor:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Steve Rogers / Captain America:
Son görüldüğü yer: Wakanda savaşı
Karakterin son filmi Avengers 4 olacak.
Iron Man / Tony Stark:
Son görüldüğü yer: Titan
Karakterin son filmi Avengers 4 olabilir.
Thanos:
Son görüldüğü yer: Titan
Karakterin son filmi Avengers 4 olacak, ancak beklediğimizden daha “iyi” bir Thanos görebiliriz.