Avengers 4'ü İple Çekenler İçin Resmi Geri Sayım Başladı

Avengers 4'ü merakla bekleyen hayranları, filmin vizyona gireceği güne kadar resmi sayacı takip edebilecekler.

İsmiyle, sızdırılan senaryoları, komplo teorileri ve oyuncu kadrosuyla belki de gelmiş geçmiş en çok merak edilen filmlerden biri Avengers 4 oldu. 3 Mayıs 2019'da vizyona girecek filmle ilgili gün sayıyorsanız, artık bunu sizin yerinize yapan bir site var.

Marvel, resmi sitesindeki Avengers: Untitled Movie sayfasına resmi bir sayaç ekleyerek vizyon tarihine doğru saniye saniye saymaya başladı. Biz bu satırları yazarken filme 175 gün, 14 saat, 27 dakika ve 20... 19... 18... saniye vardı.

Siz de Marvel'ın resmi sitesindeki sayaca öylece bakmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili siteye gidebilirsiniz. Marvel'a, "Sayılı gün çabuk geçer." atasözümüzü uygulamaya koyduğu için de ayrıca teşekkür ediyoruz.