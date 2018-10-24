Avengers 4'te Karşılaşacağımız Yeni Karakter Ortaya Çıktı

Avengers 4 ile ortaya çıkan görüntüler şu ana kadar çok da fazla spoiler vermeyen sızıntılardı, ancak Gwyneth Palthrow'un ortaya çıkan yeni görüntüsü, oldukça heyecanlandırıcı.

Gwyneth Palthrow'un hayranlarıyla fotoğraflar paylaşma arzusu sayesinde yeni bir bilgiyle karşı karşıyayız. Palthrow, Avengers 4'te Pepper Pots'u oynamakla kalmayacak, aynı zamanda çizgi romanlardan aşina olduğumuz Rescue karakterini de canlandıracak.

Rescue, aslında Tony Stark'ın kendi kullandığı zırhları Pepper Pots için de uyarlamasıyla ortaya çıkmış bir zırh. Oyuncunun Instagram hikayelerinde paylaştığı fotoğrafta bu zırhı giydiğini görüyoruz; bu da Pepper'ın filmin bir bölümünde Iron Man benzeri güçlere sahip bir kahraman olarak karşımıza çıkması demek.

Aslında Pepper Pots karakteri, Iron Man 3 filminde Extremis sayesinde birtakım güçlere sahip olmuş ancak bu güçler kararsız olunca Tony Stark tarafından iyileştirilmişti.

Palthrow, daha önceleri de Tony ve Pepper'ın Avengers 4'te bir bebeğe sahip olacağını söylemiş, bu da hayranların Tony'nin dünya dışına çıktığı sırada baba olacağını düşünmelerine neden olmuştu. Bu bilgi, Avengers 4'ün Sonsuzluk Savaşı'ndan 5 sene sonrasını anlatacağını düşündüğümüzde daha da ilgi çekici hale geliyor.

Avengers 4'ün ismi hala açıklanmamış olsa da filmin 3 Mayıs 2019'da vizyona girmesi planlanıyor.