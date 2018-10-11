Avengers 4'ün Teorisini Destekleyen Görüntü Ortaya Çıktı

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı'nda ölen karakterlerin bir şekilde geri döneceğini artık hepimiz biliyoruz. Bunun nasıl olacağı hakkında kesin bir bilgi olmasa da zaman yolculuğu düşüncesi ağır basıyor. Şimdi de bu düşünceyi destekleyen bir görsel ortaya çıktı.

Yakın zamanda Reddit'te paylaşılan bir görüntü, Thor'un Yenilmezler 4 filminde bir yerlerde kullanacağı kostümü gösteriyor. Yenilmezler 4 ile alakalı bir oyuncağın ambalajının arka tarafı olduğu düşünülen tasarımda Rocket, Kaptan Amerika ve Kaptan Marvel da var.

Bu görüntü ilk bakışta çok bir şey ifade etmiyor gibi görünse de Ant Man ve Wasp filminde Hank Pym'in Kuantum Dünyası'na giderken benzer bir kıyafet giydiğini düşününce taşlar biraz daha yerine oturuyor. MCU Cosmic'in açıkladığına göre bu durum kahramanlarımız için oldukça önemli çünkü Kuantum Dünyası, zaman yolculuğunun kapısını açıyor olabilir.

Geçtiğimiz aylarda Tom Holland, Benedict Cumberbatch ile beraber yaptığı açıklamalarda Doctor Strange'in Yenilmezler 4'te oldukça fazla sayıda kuantum konulu diyaloga sahip olduğu söylemişti. Daha önceden sızdırılan set fotoğraflarında da Tony Stark'ı yaşlı olarak ve Yenilmezler 1'deki New York Savaşı'ndaki haliyle görmüştük.

Ant Man ve Wasp filmindeki Kuantum Dünyası'nın yeni Yenilmezler filminin temellerini oluşturması oldukça dikkat çekici. Yenilmezler 4'ün adı hakkında hala herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da film Nisan 2019'da beyaz perdeye gelecek.