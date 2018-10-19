Avengers 4’ün Fragmanına Ait Detaylar Ortaya Çıktı

Reddit'teki söylentilere göre Avengers 4'ün fragmanı sızdırıldı.

Kasım ayının yaklaşmasıyla Marvel hayranları Avengers 4’ün fragmanının yayınlanmasını beklemeye başladı. Aynı zamanda Marvel’ın filmin adını da açıklaması da bekleniyor. Söylentilere göre filmin adı Avengers: Annihilation (Yıkım) olacak. Filmin adı şu an bilinmese de filmin ilk fragmanı hakkında biraz fikrimiz olabilir.

Siz fazla heyecanlanmadan şunu söyleyelim: sızdırılan şey bir video değil, videonun yazıya dökülmüş hali. Filmin fragmanına ulaşmış olduğunu iddia eden biri bunu Reddit’te paylaştı. Paylaşımı yapan kişi daha önce de sızıntılar yapmış biri ve ayrıca aktardığı fragman bir hayran kurgusu gibi durmuyor.

İlk fragmanın iki dakika uzunluğunda olacağını aktaran Reddit üyesi fragmanda birçok siyah ekran olacağını da söylüyor.

Fragmanın ilk başlarında Thanos’un eldivenini görüyoruz ve Thanos’un “Benim hikayem burada bitmedi,” sözleri bizi karşılıyor. Ardından Banner, Kaptan ve Vision’ı bir masada görüyoruz. Ve ekran kararıyor. Birkaç saniye için Quill’in gemisi kadraja giriyor. Tony “Fury haklıydı,” diyor. Normal bir evin içinde biriyle konuşan Tony’nin kiminle konuştuğu görülmüyor ancak May Teyze (Peter’ın teyzesi) ile konuşuyor olabilir. Tony “İlk günden beri haklıydı,” diyor ve ekran kararıyor.

Bolca siyah ekranın ardından Kaptan Amerika, Banner ve Thor beliriyor. Kaptan “Bu durumu düzeltmeliyiz,” dedikten sonra Banner “Nereden başlayacağımızı bile bilmiyoruz Kaptan. Thanos kayboldu. O kazandı,” diye cevap veriyor. Ardından Thor “O zaman işe koyulsak iyi olur,” cevabını veriyor.

Siyah ekranlar geçtikten sonra Thor’un “Thanos ile savaşabilmemiz için bize bir ordu gerek,” dediğini duyuyoruz ve ekranda Thanos’u zırhını giyerken görüyoruz.

Black Widow, Captain Marvel ve Rhodey ekranda kısa bir süreliğine beliriyor. Rhodey “Fazlasıyla ilginç şey gördüm ama konuşan bir rakun mu?” diye sorduğundaysa Rocket “Bunu ilk defa senden duymuyorum,” diyor ve görüntü bir anda Thanos’a geçiyor. Thanos’un kahkahası ile fragman bitiyor.

Fragmanın ne kadar güvenilir olduğu hakkında bilgimiz olmasa da film hakkında fazla bilgi vermediği için gerçekten fragmanın sızdırılmış olabileceğini düşünüyoruz. Fragmanın 21 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında çıkması bekleniyor.