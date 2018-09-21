Avengers 4'ün İlk Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

3 Mayıs 2019'da vizyona girecek olan Avengers 4'ün ilk fragmanı, Marvel hayranları tarafından merakla bekleniyor.

8 Mart’ta vizyona girecek olan Captain Marvel’ın ilk fragmanının yayınlanması, Marvel hayranlarını Avengers 4 fragmanının ne zaman yayınlanacağı sorusuyla baş başa bıraktı. Captain Marvel’ın Avengers 4’ten yaklaşık iki ay daha önce vizyona gireceği düşünüldüğünde, Avengers 4’ün ilk fragmanının da yakın zamanda yayınlanacağı ihtimali ortaya çıkıyor.

Marvel Studios başkanı Kevin Feige, Haziran ayında verdiği bir demeçte Marvel’in Avengers 4 hususunda bazı pazarlama sorunları yaşadığını açıklamıştı; zira Infinity War’da birçok kahramanın ölmüş olması, spoiler vermeden fragman yayınlamayı neredeyse imkansız hale getirmiş durumda.

Buna rağmen Feige, ölen kahramanlara fragmanlarda yer verilmeden ve film hakkında çok fazla detaya inilmeden fragman yayınlayabileceklerinin altını çizerken, Avengers 4 için pazarlama çalışmalarının sonbahar-kış döneminde başlayacağını ifade etti. Çalışmalar başladığında planlarda değişiklik olabileceğini de açıklayan Feige, “Disney ortaklığında, dünyanın en iyi pazarlama ekibiyle birlikte çalışıyoruz; bu yüzden ortaya nasıl bir çalışma çıkaracaklarını çok merak ediyorum” dedi.

Marvel’ın fragman yayınlama hususunda, Captain Marvel’ın filminde yaşananın aksine, gala tarihini dikkate almadığı ve Avengers 4’ün de Marvel Sinematik Evreni’nin en çok beklenen filmlerinden biri olduğu düşünüldüğünde, ilk fragmanın Kasım ayı sonunda yayınlanması şaşırtıcı olmayacaktır.