Yönetmenler, Avengers 4'ün Adını Havalı Kornayla Açıkladılar

Gelecek yıl vizyona girecek Avengers 4'ün yönetmenleri Russo kardeşler, Avengers 4'ün adının ne olacağı ile ilgili soruya havalı kornayla karşılık verdiler.

2018’in en ses getiren filmlerinden biri olan Avenger: Infinity War’u yöneten ve 2019’un en çok merak edilen filmlerinden olan Avengers 4’ü yönetecek olan Russo kardeşler (Anthony Russo ve Joe Russo), dün akşam düzenlenen etkinlikte bir grup şanslı Marvel hayranı ile birlikte Avengers 4’ün ilk fragmanını izledi.

Beklentiler, Russo kardeşlerin fragmanı izlemeden önce Avengers 4’ün adını açıklayacakları yönündeydi. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi. Dahası Russo kardeşler, etkinlik sırasında kendilerine Avengers 4 ile ilgili yöneltilen soruları akıllı telefonlarında bulunan havalı korna sesi ile yanıtladı. Yani Russo kardeşler, Avengers 4’ün bir süre daha sır olmasını istiyor.

Peki Avengers 4’ün fragmanını görmek gerçekten önemli mi? Aslına bakacak olursanız Avengers 4, Avengers: Infinity War’un bir devamı olacak. Dolayısı ile Avengers: Infinity War için bol spoilerlı bir Avengers 4 fragmanı diyebiliriz. Bu nedenle Avengers 4 fragmanı, başrollere dair birkaç kareografi ve olayların nerede, kimler arasında geçeceği dışında pek de fazla sürpriz bilgi içermeyecek.

Bununla birlikte filmin adının ortaya çıkması, film hakkında oldukça önemli bilgiler vermiş olacak. Geçmişteki filmlerden yola çıkarsak ilk film olan The Avengers, ekibin toplanmasını ve ilk kez birlikte mücadele vermesini konu ediniyordu. Avengers: Age of Ultron, ekibin kendi yarattığı yapay zekaya karşı mücadelesini yansıtıyordu. Avengers: Infinity War ise Thanos ile Avengers ekibinin sonsuzluk taşları için verdiği mücadeleyi aktardı.

Avengers 4, Marvel Sinematik Evreni’nin Iron Man 1 filmi ile başlayan 11 yıllık serüveninin sonu olacak. Tahminler Captain America, Thor, Iron Man gibi ‘esas’ Avengers üyelerinin hayatlarını kaybedeceği yönünde. Avengers 4’ün başlığı, karakterlerin gerçekten de ölüp ölmeyeceklerinin ipucunu verecektir. Bu nedenle filmin adı ya da başlığı, filmin fragamanına göre çok daha büyük önem taşıyor.