Avengers 4 Yönetmenleri, Marvel Kızdırmaya(!) Devam Ediyor

Instagram'da bir soru cevap etkinliği düzenleyen Avengers 4 yönetmeni Joe Russo, film hakkında verdiği kaçamak yanıtlar ile Marvel hayranlarına tatlı bir sinir krizi yaşattı.

Sinema salonlarını sallayan Avengers filmlerinin yönetmeni olan Joe Russo, yardımcı yönetmen ve aynı zamanda kardeşi olan Anthony Russo ile birlikte Los Angeles’ta bir bar olan Duello’nun Instagram hesabı üzerinden bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Etkinlikte Avangers 4 ile ilgili sorulara kaçamak yanıtlar veren Joe Russo, Marvel hayranlarını heyecanlı tutmaya fakat bir yandan da sinirlendirmeye devam etti.

Tahmin edebileceğiniz gibi soru-cevap etkinliğe katılanların büyük bir kısmı Marvel hayranlarıydı ve soruların da büyük çoğunluğu Avengers 4 hakkındaydı. Tecrübeli bir isim olan Russo, filmle ilgili bir spoiler vermekten itinayla kaçındı. Hatta Russo, filmin heyecanını öylesine kaçırmak istemiyordu ki kesin uzunluğu hakkında bile net bir cevap vermek yerine kaçamak cevaplar ile yetindi.

Russo’nun en çok karşılaştığı soru, Avengers 4 fragmanının ne zaman yayınlanacağıydı. Russo’nun bu soruya yanıtı ise 2019’dan önce de gelebilir sonra da şeklinde oldu. Bu da Marvel’ın Avengers 4 için heyecanı ve beklentiyi en üst seviyede tutmak istediğini gösteriyor. Russo, filmin adı ile ilgili bir soruya ise video ile yanıt verdi fakat video ‘’Filmin adı Avengers…’’ dedikten sonra kesildi. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır.

Russo’ya gelen bir diğer soru ise Avengers 4’ün ne kadar uzunluğa sahip olacağı yönündeydi. Russo, bu soruya da kesin bir yanıt vermedi ve filmin şu an için 3 saat uzunlukta olduğunu fakat vizyon tarihine kadar bu sürenin değişiklik gösterebileceğini söyledi. Muhtemelen Avengers 4, kaç saat uzunlukta olursa olsun Marvel hayranları için fazlasıyla kısa gelecektir.