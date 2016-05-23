Avengers: Endgame'de Yer Alacak Olan Ronin'in Fan-Art'ı

Önümüzdeki nisan ayında vizyona girecek olan Avengers: Endgame'e dair bilgiler ve paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Avengers: Infinity War, 10 yıllık Marvel sinematik evreninin doruk noktası. Yazarlar ve yönetmenler, daha önce solo hikayelerini izlediğimiz karakterleri ve hikayeleri harika bir şekilde birleştirdiler. Ancak, Infinity War’da birisi eksikti, filmlerin yaratıcıları ona çok az yer vermişlerdi ve hayranları onu izlemeyi dört gözle bekliyordu: Hawkeye.

Marvel, ilk Infinity War posterini yayınladığında Hawkeye’ın olmayacağı belli olmuştu. Hayranları, onu filmde görmek isteseler de, hevesleri kursaklarında kalmıştı. Ayrıca, Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olmasına rağmen Ant-Man’de Infinity War’da gözükmemişti fakat Ant-Man and the Wasp filminde, Thanos dünyayı tehdit ederken, neden orada olmadığını açıklamışlardı. Zaten Endgame’in fragmanında, filmde yer alacağını gördük.

Infinity War yayınlandıktan sonra Marvel, Hawkeye’ın bir Avengers üyesi olduğunu ve Thanos’un kıyametinden kurtulduğunu açıklamışlardı. Jeremy Renner’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında da 4. filmde yer alacağını öğrenmiş olduk. Ayrıca, bazı söylentilere göre de 4. filmde karşımıza Ronin olarak çıkacak.

Endgame’e dair çizimler yapan bir hayran ise Instagram sayfasında Ronin’in ‘fan-art’ kostüm tasarımını paylaştı.

Paylaşımda tasvir edilen Ronin çiziminde, tıpkı fragmanda görüldüğü gibi bir Ninja kılıcı kullanıyor. Çizilen bu kostüm tasarımı ise henüz onaylanmış değil. Fragmanda da Hawkeye/Barton maske takmıyordu, tabii bu, hayranların Renner’ın filmde olacağını görmesi için yapılmış da olabilir.

Fragmanda, Barton/Hawkeye yeni silahlarıyla görünüyor, hayranlar meşhur yayını da görmek istiyor tabii. Önceki Avengers filmine göre daha sinirli ve üzgün göründüğü için hayranlar tarafından, Thanos’un kıyameti sonrası Hawkeye’ın da ailesinden bazı kişilerin toza dönüştüğü teorileri ortaya atıldı.

Filmin yayınlanma tarihi 26 Nisan. Yani o zamana kadar daha çok paylaşım ve fragman göreceğiz, ve tabii ki Ronin’i de göreceğiz.