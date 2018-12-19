Avengers:Endgame'de Thanos'un Yerine Dair Fan Teorisi

Daha çıkmadan hakkında pek çok teori ortaya atılan, Marvel’in de kafa karıştırmak için hakkında yalan söyleyip durduğu Avengers: Endgame için yeni bir fan teorisi var.

On yıllık Marvel evreninin kıyıma uğradığı, Marvel evreninde phase açıp phase kapayan Endgame filmine dair kısacık bir fragman görmüş olmamıza rağmen internette dolaşan teorilerin ardı arkası kesilmiyor. Yeni teorimiz ise Reddit’te ortaya çıktı.

Teorinin çıkış noktası ise önceki Marvel Sinematik Evreni filmlerinde geçen diyaloglardan bir cümle, Avengers: Infinity War filmi ve Avengers: Endgame fragmanı.

Marvel hayranı bir kullanıcı, Marvel’e yakın bir kaynağa dayandırdığı teorisinde Thanos’un Wakanda’da olduğunu iddia ediyor. İlk olarak arkadaşının kendisini kafa bulmak için yemlediğini düşünen kullanıcı, daha sonra bu teorinin mantıklı olduğuna karar vermiş. Hatta bunun için üç tane de ‘delili’ var.

“Wakanda, dünyada gün batımının en güzel olduğu yerdir.”

“Ve sonunda dinleneceğim. Ve güneşin minnettar bir evrenin üzerinde yükselişini izleyeceğim.”

Bu satırların her ikisinin de önceki MCU filmlerinde yer aldığını hatırlatan kullanıcı, bu iki cümlenin Black Panther ve Infinity War’ı özel bir bağ ile bağladığını söylüyor.

Kullanıcının diğer ipucu ise ‘Titan 2’. Russo kardeşler, Thanos’un yeri sorulduğunda cevap olarak ‘Titan 2’ demişti. Bu cevabın aslında Thanos’un gerçek yerini saklamak için bir yalan olduğunu söyleyen kullanıcı, Thanos’un gerçek yerinin açıklanmasını büyük bir spoiler olarak görüyor.

Üçüncü ipucu ise Endgame fragmanında yer alan bitki. Bu bitkinin adı Kiwano ve Afrika’ya özgü bir bitki.

Kullanıcının Thanos’un yerine dair teorisi bu şekilde oluşturulmuş.