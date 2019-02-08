Avengers: Endgame Filminde Kahramanların Giyeceği Kostümler

Avengers: Endgame filminde karakterlerin giyeceği kıyafetler büyük merak konusu olmuştu. Yeni yayınlanan görseller, hayranların merakını biraz olsun dindirecek.

Son yıllarda sinemayı saran süper kahraman filmleri furyası, pazarlamacıları da harekete geçirdi. Filmlerle ilgili bilgiler artık onlarca farklı kaynaktan geliyor. Oyuncak katalogları filmlerdeki sürprizleri bozabiliyor, otomobil firmaları bazı sırları ortaya dökebiliyor.

Avengers: Endgame’in çok merak edilen kostüm tasarımları da bir patlamış mısır firmasının düzenlediği yarışmada ortaya çıktı. Orville Redenbacher adlı firmanın düzenlediği yarışma için hazırlanan görselde orijinal kadroyu oluşturan 6 karakter yer alıyor. War Machine, Rocket ve Nebula ise bu görselde yer almıyor.

Görselde dikkat çeken şeyler arasında, Kaptan Amerika’nın tıraş olup eski kostümünü giymesi, Black Widow’un yeniden kızıl saçlı olması var. Hulk ise morlu siyahlı bir kıyafet giyiyor. Hulk’un yüzü de ilk kez bu kadar Mark Ruffalo’nun yüzüne benziyor.

Yeni kostümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en güzel kostüm hangi karakterin kostümü?