Avengers: Endgame’in Gece Gösteriminde Kızamık Salgını

Marvel Sinematik Evreni’nin en korkunç düşmanı Thanos olabilir ama en gerçekçi olanı kızamık. ABD’de bir sinemada gece gösteriminden sonra kızamık tehlikesi ortaya çıktı.

İnsanlığın neredeyse kendisi kadar eski bir hastalıklarla mücadele geçmişi var. Bu süreçte bazı hastalıkları yok etmeyi, bazı hastalıklara karşı ise bağışıklık kazanmayı başardık. Yine de hastalıklar zaman zaman geri dönüşler yapıyor.

1994 yılından bu yana en büyük kızamık sorununu yaşayan ABD’de, 25 Nisan gecesi Fullerton, California’daki AMC Sineması’na giden kişiler kızamık riskine karşı uyarıldı. Filme giden 20’li yaşlarındaki bir kadında kızamık olduğu tespit edildi ve bu vaka, resmi olarak onaylanan ilk kızamık vakası oldu.

Kızamık, oldukça dayanıklı bir hastalık ve hava yoluyla bulaşıyor. Hastalığı kapmak için hasta ile aynı ortamda bulunmanıza bile gerek yok, havada uzun süre hayatta kalabilen virüs bir şekilde size bulaşmayı başarıyor. Dünyanın en başarılı açılış yapan filmi Avengers: Endgame de hastalığın kalabalık kitlelere bulaşması için uygun bir ortam sağlamış gibi gözüküyor.

Orange County Sağlık Tedavi Merkezi, bahsi geçen gün sinemada olan kişileri kontrole çağırıyor. Bu kişilere ayrıca aşı geçmişlerini incelemeleri ve kendilerini ateş ya da açıklanamayan kızarıklıklara karşı üç haftaya kadar kontrol etmelerini söylüyor.

CDC (Sağlık Tedavi Merkezi) açıklamalarına göre Kaliforniya’daki 3 kasabada kızamık görüldü. ABD çapında ise bu sayı 22’ye ulaşmış durumda. Ülke genelinde görülen toplam vaka sayısı 704 ve bu sayınn yıl sonuna kadar 1992’deki rekor olan 2200’ü aşması bekleniyor.

Hastalık genel olarak deniz aşırı ülkelere seyahat eden turistlerle ABD’ye taşınıyor. Salgınların gözlemlendiği bir başka grup ise son yıllarda ortaya çıkan aşı karşıtlarının oluşturduğu topluluklar. Aşı olmayan ya da çocuklarını aşılatmayan insanlar hastalığın yayılmasında önemli rol oynuyor.