Avengers: Endgame Fragmanının Farklı Versiyonu Yayınlandı

IMAX için yayınlanan fragmanda pek bir fark olmasa da Marvel, küçük bir ipucu vermeyi ihmal etmiyor.

Birkaç hafta önce, Marvel ve Disney sonunda yeni Yenilmezler filminin ismini resmi olarak "Avengers: Endgame" olarak duyurmuştu. 4. filmin adını öğrenmemizin ardından aklımızda bir çok soru işareti vardı ki bir fragman yayınlandı. Anında tüm sinema dünyası bu fragmana odaklanırken, izleyiciler birkaç soru işaretinin gitmesini beklerken daha çok soru işareti ile videoyu başa sarıp izleyip izleyip durdu. Fragman ile ilgili birçok teori üretildi, birçok düşünce paylaşıldı ve hala da paylaşılmaya devam ediyor.

Şimdi ise Avengers: Endgame için pek de yeni diyemeyeceğimiz bir fragman yayınlandı. IMAX için yayınlanan fragman bir öncekinin aynısı olmasına rağmen birkaç saniyelik ek detaylar içeriyor. Şimdi o detayların en belirginine beraber bakalım;

Yeni yayınlanan fragmandan alınan bir ekran görüntüsüne baktığımızda basitçe birisinin elinin yine başka birisinin omzunda olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak dikkatli baktığımızda bu kişi Kaptan Amerika da olabilir, Tony Stark da olabilir derken fragmanı tekrar izlediğimizde Tony Stark'ın sakalsız olduğunu ancak Kaptan'ın tamamen sakallı olduğunu görüyoruz ve bu kişinin ancak Tony Stark olabileceğini anlıyoruz. Yani Tony Stark bulunduğu gemide yalnız değil.

Peki bu el kime ait olabilir? Bu kişinin yüksek ihtimalle Nebula olduğunu söyleyen büyük bir kesim var. Yani eğer ki bu teori doğruysa Nebula, Tony Stark ile birlikte uzayın derinliklerine doğru yolculuk ediyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde de gelen istemsiz bir spoiler ile Tony Stark'ın Dünya'ya bir şekilde döndüğünü ve Audi arabasını sürdüğünü öğrenmiştik. Bu sebeple her ne kadar nasıl olduğunu bilmesek de, Stark'ın kurtulacağını biliyoruz ancak yanındaki kim olduğuna dair net bir bilgi henüz yok.

Bakalım sonraki fragmanlarda soru işaretleri bir nebze de olsa azalacak mı hepimiz merakla bekliyoruz.