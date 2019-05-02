Avengers: Endgame’in IMDb’deki Birinciliği Kısa Sürdü

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Avengers: Endgame, IMDb'deki liderliğini kısa sürede kaptırdı.

Sinema tarihinin en çok izlenen ve en fazla hasılat toplamayı başaran filmlerinden biri olması beklenen Avengers: Endgame, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb’ye oldukça etkileyici bir giriş yapmış ve 9,3’lük puanı ile tüm zamanların en beğenilen filmi olmuştu.

Avengers: Endgame, IMDb'nin en popüler filmler sıramalasına geçtiğimiz hafta zirveden giriş yapmıştı. İlk hafta sonunda 9,3 puanı olan filmin ortalaması zamanla 8,8'e kadar geriledi. İzleyici sayısı arttıkça yaşanan bu düşüş, en popüler filmler sıralamasında 3. sıraya gerilemesine neden oldu.

Popülerliği düşüyor, ancak IMDb'nin Top 250 listesinde ilk 10'a girmeyi başardı:

IMDb’nin en popüler filmler listesine zirveden giriş yapan Avengers: Endgame, an itibarıyla tüm zamanların en beğenilen 9. filmi konumuna kadar yükseldir.

Avengers: Endgame’i geride bırakan filmlerinin tamamının hemen herkes tarafından beğenilen kült filmler olduğunu ve bu 8 filmden yalnızca 2 tanesinin 2000 yılından sonra vizyona girdiğini düşünürsek, 21. yüzyılın en başarılı filmlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu değerlendirme IMDb puanları üzerinden yapılıyor. Birkaç haftaya filme dair net puanlama tablosu oturacaktır. Yine de Endgame'in IMDb Top 250 listesinde üst sıralarda yer alacağını söylemek zor değil.