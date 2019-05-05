Marvel evreninin fazlasıyla beklenen son filmi Avengers: Endgame, 2 milyar dolar barajını aştı.

Avengers: Endgame’in küresel hasılatı, rekor sürede 2 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Şu anda 2,18 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olan film, 2 milyar dolarını aşmış beşinci film olarak da adını tarihe yazdırdı. Avengers: Endgame; Avengers: Infinity War, Star Wars: The Force Awakens ve Titanic’i geçerek en yüksek kâr elde eden ikinci film oldu.

Marvel Studios’un Başkanı Kevin Feige, film hakkında “Iron Man’den itibaren tek yapmak istediğimiz şey, karakterlerin çizgi romanlarda sahip olduğu canlılığı beyaz perdeye de yansıtabilmekti” açıklamasında bulundu.

Filmin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo ise “Avengers: Endgame filmini yaparken filme kendimizden bir şeyler kattık ve dünya üzerinde herkesi derinden etkileyebilecek bir film ortaya çıkartmayı umduk. Filmin oyuncu ve personel kadrosunun, Infinity hikayesini sonlandıracak filmde bu denli bir güven kazandığı için fazlasıyla mutlu olduğunu söyleyebilirim. Kevin Feige’e, Disney ve Marvel’da bulunan herkese ve dünyanın her yerindeki hayranlarımıza teşekkür ederim” şeklinde bir açıklama yaptı.

Şu anda Avengers: Endgame filminin en çok kâr eden film olması için (enflasyon göz ardı edildiğinde) önünde yalnızca Avatar bulunuyor. Sizce Avengers: Endgame, 2,788 milyar dolarlık gelir elde etmiş Avatar’ı geçebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.