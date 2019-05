Endgame Sonrası Heyecanı Katlayacak Stan Lee Teorisi

Iron Man ile kapılarını aralayan ve Endgame ile bir dönemin sonuna gelen Marvel Sinematik Evreni, hayran teorileriyle sürekli gündem yarattı. Yüzlerce teoriden sadece biri olan bu teori ise kahramanların asıl beyni Stan Lee'nin üzerine kurulu.

İçerikte herhangi bir Avengers: Endgame spoilerı bulunmamaktadır. Gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz.

Hepimizin bildiği üzere koskoca bir dönemi kapatan Avengers: Endgame artık Pandora'nın kutusu misali açıldı. 2008'de Iron Man ile başlayan bu serüven, yaklaşık 11 yıl sonra yeni bir döneme yerini bırakmak üzere son buldu.

Bugün ele alacağımız konu, Marvel Sinematik Evreni'nin en büyük mimarlarından ve filmlerde de görmeye alışık olduğumuz Stan Lee hakkında ortaya atılmış bir teori. Kendisini filmlerde bir saygı duruşu niteliği taşıyan küçük sahnelerde görmeye alışkınız. Peki ya bu sahneler daha büyük bir hikâyenin parçasıysa? İş Marvel olduğunda her ihtimale kapılar açık.

Bahsi geçen teorinin kaynağı ise bizzat Stan Lee'nin kurgulamış olduğu, ancak sinema sahnesinde henüz tam olarak göremediğimiz The Watchers'a dayanıyor.

Teoriye göre Stan Lee, aslında The Watchers'a dahil ya da The Watchers'ın yeryüzündeki bilgi kaynağı olan bir karakter.

Peki, The Watchers da neyin nesi?

The Watchers, Marvel evreninde var olan en antik ırklardan biri. The Watchers'ın misyonu ise kainatta olan biten her şeyi gözlemlemek ve kayıt altına almak. Oldukça az sayıda üyeye sahip olan bu topluluğun en bilinen üyesi ise Uatu. Evrenin gelişimine de şahit olma fırsatı bulan bu The Watchers, zaman içerisinde birçok kez farklı görevler de ediniyor. Hatta bir dönem geride kalmış bir ırka yardım etmek adında nükleer enerjiyi hediye etmişlikleri bile var. Tabi bunlar hep çizgi romanlarda geçen olaylar.

Neden Stan Lee?

Aslında fazlasıyla derin bir tarihi olan The Watchers'ın Stan Lee ile anılma sebebi bildiğiniz üzere sürekli farklı lokasyonlarda farklı biri olarak karşımıza çıkması. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi The Watchers'ın yeryüzündeki bilgi depolama aracı olması muhtemel olan Stan Lee'nin direkt olarak The Watchers'lardan da olması mümkün.

Bu teorinin ana kaynağı ise Guardians of the Galaxy 2'de The Watchers ile Stan Lee'nin buluştuğu sahne:

Sahnede Stan Lee dışında gördüğünüz karakterler, ilk ve son kez burada karşımıza çıktılar. Guardians of the Galaxy 2'nin en absürd sahnelerinden birisinde karşımıza çıkan bu kareler elbette çok fazla önemsenmedi. Hele hele çizgi roman hayranı olmayıp da Marvel filmlerini takip etmeyenlerin aklından hemen silini verdi.

Stan Lee'nin The Watchers üyesi olması, teorik olarak Marvel karakterlerinin fikir babası olmasına dair bir saygı duruşu da olabilir. Nitekim sahnedeki karakterlerin tasarımı o kadar ciddi ki ilerleyen filmlerde onları tekrar göreceğimize dair şüphe de uyandırmıyor değil. Böyle bir şey olursa Stan Lee'yi aralarında görebilir miyiz, bilmiyoruz. Kendisi geçtiğimiz yıl vefat etmiş olsa da görsel efektlerle yeniden filmlerde ve Disney+ dizilerinde boy gösterebilir.

Tabii ki yukarıda okuduğunuz her şey teori bazında. Stan Lee'nin Marvel filmlerinde böylesine büyük bir rol üstlenmesini izlemek gerçekten keyifli olabilir.