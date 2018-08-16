Avengers 4'te Hangi Karakterler Hayata Geri Dönecek?

Avengers: Infinity War, MCU adına adeta bir soykırım olmuştu. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi Marvel, bu kadar fazla karakteri kaybetmeyi göze alamaz ve bu karakterlerden bazıları seriye geri dönecek. Peki hangi karakterler Avengers 4'te hayata geri dönecek?

Avengers: Infinity War, pek çok sinema sever için son derece dramatik bir son ile bitti. Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü kötü karakteri olan Thanos, tüm sonsuzluk taşlarını toplamayı başardı ve parmağını şıklatmasıyla evrendeki hayatın yarısını sonlandırdı. Infinity War’un ilk sahnesinden son sahnesine kadar pek çok MCU karakteri Thanos ile savaş sırasında hayatını kaybetti. Filmin sonunda gerçekleşen soykırımda ise orijinal ‘Avengers’ ekip üyeleri haricinde herkes kül olup uçtu.

Avengers: Infinity War’u izleyen herkes, bir yıl sonra vizyona girecek Avengers 4 filmini merak etmeye başlamıştı. Pek çok teoriye göre Avengers 4, Infinity War’da kaybedilen karakterlerin geri dönüşüne sahne olacaktı. Bu geri dönüşün nasıl olacağına dair de bazı teoriler bulunuyor ancak şu an için ‘böyle olacak’ diyebileceğimiz seviyede bir sızıntı bulunmuyor. Sahi, Infinity War’da hayatını kaybeden karakterlerin hangileri geri dönecek? Hayatını kaybeden karakterlerin listesini ve geri dönüp dönmeyeceklerine dair bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Heimdall

Durumu: Bilinmiyor

Filmin yönetmeni Russo kardeşler Thanos’un saldırısından pek çok Asgardlı’nın sağ kurtulduğunu zaten doğrulamıştı. Ancak Heimdall, bu saldırıdan sağ çıkamadı. Karakterin filme geri dönüp dönmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Vision

Durumu: Bilinmiyor

Vision, Thanos’un zihin taşını almasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yarı makine, yarı insan olan bu karakterin seriye dönme ihtimali oldukça düşük.

Falcon

Durumu: Bilinmiyor

Karakterin geleceği hakkında pek bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak oyuncu Anthony Mackie’nin Avengers 4 kadrosunda olmadığını söyleyebiliriz.

Scarlet Witch

Durumu: Bilinmiyor

Elizabeth Olsen, şu ana kadar ortaya çıkan raporlarda Avengers 4’ün kadrosunda görünmüyordu. Marvel, iyi bir sır saklayıcı değilse kendisini yeni filmde göremeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Groot

Durumu: Bilinmiyor

Thanos’un küle dönüştürdüğü karakterlerden biri olan Groot’un Avengers 4’te olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak karakteri seslendiren Vin Diesel, hem Avengers 4 hem de The Guardians of Galaxy 3’ün kadrosunda görünmüyor.

Star-Lord

Durumu: Bilinmiyor

Oyuncu Chris Pratt, Marvel’ın yeni filminin oyuncu kadrosunda görünmüyor.

Black Panther

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Karakterin geleceği hakkında bilgimiz olmasa da Chadwick Boseman’ın filmin kadrosunda bulunduğunu söyleyelim.

Bucky Barnes

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Bucky Barnes için de bir sızıntı bulunmuyor ancak Sebastian Stan filmin kadrosunda yer alıyor.

Drax

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Ailesini katleden Thanos’tan intikam almak için yanıp tutuşan Drax’in yeni filmde geri gelmesi bekleniyor.

Hawkeye

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Karakteri Infinity War’da göremesek de Jeremy Renner’ın Avengers 4 kadrosunda olduğunu biliyoruz.

Loki

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Loki, Infinity War’un başında Thanos’un ellerinde can verdi. Ancak pek çok teoriye göre bu yalnızca bir oyundu ve Loki hala hayatta. Bu gerçekten mümkün olabilir. Çünkü o Loki.

Mantis

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Mantis’in hayata döneceğini biliyoruz çünkü Pom Klementieff, The Guardians of Galaxy 3’ün oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Wasp

Durumu: Muhtemelen yaşayacak

Karakterin geleceği belirsiz olsa da Marvel’ın böylesine güçlü bir kadın karakteri silmeyeceğini biliyoruz. Ayrıca Evangeline Lilly, Avengers 4’ün oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Doctor Strange

Durumu: Yaşayacak

Spider-Man karakterini canlandıran Tom Holland, filmde Doctor Strange ile kuantum alanları hakkında sohbet ettiğini ağzından kaçırmıştı. Holland, bu sızıntısı ile Doctor’un geri döneceğini müjdelemiş oldu.

Gamora

Durumu: Yaşayacak

Marvel, Gamora’nın durumunu çoktan açıkladı. Sonuçta karakter Guardians of the Galaxy 3’te yer alıyor.

Spider-Man

Durumu: Yaşayacak

Karakterin hayatta olacağını biliyoruz zira Tom Holland, çenesi düşük biri. Ayrıca Spider-Man 2 filmini Spider-Man karakteri ölüyken çekmek biraz zor olabilir.

Maria Hill

Durumu: Yaşayacak

Maria Hill, Avengers 4’te kritik bir rol üstlenmeyecek. Hatta oyuncu, filmin kadrosunda bile bulunmuyor. Ancak Maria Hill karakterinin Spider-Man 2 filminde olacağını biliyoruz.

Nick Fury

Durumu: Yaşayacak

Fury’nin Avengers 4’te yer alıp almayacağını bilmiyoruz. Ancak Samuel L. Jackson, karakterin Spider-Man 2 filminde yer alacağını yanlışlıkla açıklamış olabilir.

Shuri

Durumu: Yaşayacak

Karaktere neler olduğu hakkında en ufak bir bilgimiz olmasa da Angela Bassett, karakterin hayatta olduğunu dile getirmişti.

Valkyrie

Durumu: Yaşayacak

Russo kardeşler, Valkyrie’nin de içinde olduğu bazı Asgardlılar’ın hayatta olduğunu onaylamıştı.