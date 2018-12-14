Avengers: Infinity War'ın Görsel Efektleri Nasıl Yapıldı?

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük gişe rekortmenlerinden biri olan Avengers: Infinity War'ın CGI sahnelerini gösteren bir video paylaşıldı.

Star Wars efsanesinin yaratıcısı olarak bildiğimiz George Lucas'ın sahibi olduğu görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic, geçtiğimiz günlerde resmi YouTube kanalı üzerinden bir video paylaştı. Avengers: Infinity War'ın görsel efektlerinin nasıl yapıldığını gösteren bu video ile filme olan hayranlığınız bir kat daha artacak.

CGI teknolojisinin akıl almaz boyutlara ulaştığı günümüzde, çekilen bir sahnenin sizde yarattığı hissiyatın katbekat artması sağlanabiliyor.

Belki de videoda en etkineleceğiniz kısım CGI kullanımı olmayacak. Nitekim oyuncuların, dövüş kareografilerini karşılarında hiçbir şey yokken gerçekleştirebilmesi de büyük bir çalışmanın ve özverinin ürünü. Oscar ödüllerine En İyi Görsel Efekt dalında aday olacak olan Avengers: Infinity War, çok büyük bir sürpriz olmazsa 24 Şubat 2019'da ödülü kazanacak.