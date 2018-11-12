Avengers: Infinity War, En İyi Film Ödülünü Aldı

44. People's Choice Awards'da (Halkın Seçimi Ödülleri) Avengers: Infinity War, yılın en iyi film ödülünü kazandı.

2018 yılında izleyicileri ile buluşan Avengers: Infinity War, 44. People's Choice Awards'da yılın en iyi filmi seçilme başarısını gösterdi. Film ayrıca 2018'in en iyi aksiyon filmi ödülünü de kazanarak rakiplerini geride bıraktı. Scarlett Johansson ise yılın en iyi kadın oyuncusu seçildi.

Gaziler gününde en iyi kadın oyuncu ödülünü kabul eden Johansson, ABD ordusundaki kadınlara ve erkeklere de teşekkür etti. "Bu ödülü, beni ödüle layık gören herkese adıyorum, ayrıca gaziler gününde Amerika ordusunda bulunan kadın ve erkeklere de çok teşekkür ediyorum'' diye konuşan Johansson, ödüle sahip olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Avengers: Infinity War, yılın filmi ve en iyi aksiyon filmi ödüllerinde Kara Panter'i geride bıraksa da en iyi erkek film yıldızı ödülünü Kara Panter filminin yıldızı Chadwick Boseman kazandı.

People's Choice Awards, televizyon ve müzikten hayvan yıldızlarına ve sosyal medya fenomenlerine kadar birçok konuda ödüller dağıtıyor. Bu sene yapılan seçimlerde Fifty Shades Freed en iyi drama filmi ödülünü kazanırken, Incredibles 2 en iyi aile filmi ödülüne layık görüldü.