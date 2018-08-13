Avengers: Infinity War'un fiziksel ve dijital kopyaları artık satışta ve DVD ile Blu-ray'lerde yer alan özel sohbetlerden film ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Avengers: Infinity War gişede kırdığı rekorlar vearadan aylar geçmesine rağmen gündemden düşmemesiyle 2018'in en iddialı yapımlarından biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Bir yandan 2019'da geleceği duyurulan yeni Avengers filmine dair teoriler devam ederken, bir yandan da Infinity War'un gözden kaçan detaylarına dair konuşmalar devam ediyor.

Tüm bunların üstüne şimdi de yapım ekibinin filme dair yorumlarının bulunduğu kayıtlar DVD ve Blu-ray'ler ile yaygınlaşmaya başladı. Çoğu eğlenceli detaylardan oluşan bu yapımcı yorumları, aynı zamanda karakterlere ve filmin bütününe dair de yeni bir bakış sunuyor.

Hulk neden Bruce Banner'ı zorda bıraktı?

Film boyunca sık sık Bruce Banner'ın Hulk ile mücadelesine şahit olduk. En gerekli anlarda, Banner'in çabalarına rağmen kendini ortaya çıkarmayan Hulk yapımcılara göre Banner'a kızgın ve artık onun sorunlarıyla daha fazla uğraşmak istemiyor. Banner Hulk'u yalnızca kriz anlarında ortaya çıkarmaya çalışıyor ve Hulk da artık bunu istemiyor ve aralarındaki ilişki de giderek zayıflıyor.

Valkyrie hala hayatta.

Thor: Ragnarok'da oldukça kritik bir karakter olan, Tessa Thompson'ın canlandırdığı Valkyrie karakteri, yapımcılardan gelen bilgiye göre hala hayatta ve gelecekte de hikayeye dahil olması bekleniyor.

Doctor Strange giderek güçleniyor.

Yapım ekibine göre Doctor Strange'in güçleri giderek gelişiyor ve Infinity War'un finali de düşünüldüğünde, en kritik karakterlerden biri haline geldiğini söyleyebiliriz. Hatta ekip artık Strange'i Marvel Sinematik Evreni'nin en güçlü karakterleri arasında anıyor ve ekibin Strange'in artık daha güçlü olduğunu söylemesi, gelecek film için bir gönderme olarak değerlendiriliyor.

Tüm film boyunca iki günden az süre geçti.

Filmin yönetmenlerine göre, izlediğimiz 149 dakika boyunca iki günden az bir süre geçti. Bu da filmin her anını kaplayan aksiyonu ve filmin hızını açıklıyor.

Avengers tema müziği filmde yalnızca iki kere kullanıldı.

Infinity War muhtemelen neredeyse tüm popüler Marvel karakterlerini bir araya toplaması sebebiyle aslında bir Avengers filmi gibi değildi diyebiliriz. Yapım ekibi de Avengers temasının film boyunca yalnızca iki kere kullanıldığını söyleyerek aslında bir bakıma bu söylemleri doğruluyor.

Thanos, sorgusuz sualsiz bir sosyopat.

Filmin yayınlanmasından sonra en çok konuşulan konulardan bir tanesi de 'Thanos haklı olabilir mi?' olmuştu. Çünkü yalnızca Thanos'u dinlersek, kendince tüm evrene iyilik ediyordu ve bu da karaktere empati beslememizi sağladı. Ancak yine yönetmenlere göre Thanos mesih sendromu yaşayan bir sosyopat. Gamora'yı da bir sosyopat olduğu için feda ediyor.

Thanos neden kaynakları ikiye katlamak yerine canlıları yok etti?

Thanos'un iyi niyetini en çok sorduladığımız kısım da buydu. Eğer mesele evrense, elinde tuttuğu gücü canlıları yok etmek yerine kaynakları çoğaltıp gezegenleri bolluk içinde yüzdürmek için de kullanabilirdi. Ancak yönetmenlere göre bunun sebebi Thanos'un kusursuz dengeye olan takıntısı.