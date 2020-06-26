Marvel Sinematik Evreni'ndeki (MCU) iki farklı Avengers ve Captain America filminde yönetmenlik koltuğuna oturan Anthony ve Joe Russo, COVID-19 vakaları artmaya devam ederken insanların sinemaya gitmesinin çok riskli bir durum olduğunu söyledi. Russo Kardeşler ayrıca yakın gelecekte sinemaya gitmeyi düşünmediklerini de belirtti.

Bugüne kadar dünya genelinde 9,5 milyon insana bulaşan yeni tip koronavirüs salgını COVID-19, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi sinemayı da derinden etkiledi. Analistler, birçok büyük bütçeli filmin planlanan tarihte vizyona girmemesi ve sinema salonlarının kapatılması gibi tedbirlerin, Hollywood'a en az 20 milyar dolara mal olacağını öngörüyor.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir röportajda konuşan Avengers: Infinity War ve Endgame’in yönetmenleri Anthony ve Joe Russo, COVID-19 vakaları artarken sinema salonlarına geri dönme fikrinin çok riskli olduğunu ve yakın zamanda sinema salonlarına adım atmayı düşünmediklerini söyledi.

Russo Kardeşler, yakın zamanda sinema salonuna gitmeyi düşünmediklerini söyledi

Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi Tenet’in salgına rağmen vizyona girecek olmasının "çok iyimser" olup olmadığı sorusuna karşılık, “Bu çok karmaşık bir durum” cevabını veren Joe Russo, sözlerine şöyle devam etti:

“Öyle görünüyor ki şu anda ülkede (ABD) herkes için farklı bir risk eşiği olduğunu düşünüyorum. Bu eşik düzeyini belirleyen şey nedir bilmiyorum, ama kesinlikle kapalı bir ortamda olmanın yüksek riskli bir durum olduğunu düşünüyorum. Sinemaya gitmenin güvenli olup olmadığını söyleyecek veya bunu önerecek bir pozisyonda olduğumuzu sanmıyorum”

Tenet’in insanlarda oluşturduğu yüksek beklentiye atıfta bulunan Russo, film vizyona girdiğinde çok sayıda insanın sinema salonlarına gitmek için dışarı çıkacağını düşünüyor. Başrollerini Robert Pattinson ve John David Washington’ın paylaştığı Tenet'in düne kadar 31 Temmuz’da gösterime gireceği söyleniyordu ancak koronavirüs vakalarındaki ani artışlar, bu tarihin 12 Ağustos’a kaydırılmasına neden oldu.

1918 - 1920 yılları arasında yaşanan ve tahmini 40 ila 100 milyon civarında insanın hayatını kaybetmesine neden olan İspanyol gribinden örnek veren Russo, “Geri dönüp İspanyol gribine bakarsanız, iki ya da üç yıllık bir dönemi kapsadığını görürsünüz. Sanırım teknoloji ve modern bilim ile bu zaman çerçevesini daraltabiliriz ama bunun bir yıl mı yoksa iki yıl mı olacağını kestirmek güç” ifadelerini kullandı.