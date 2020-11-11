Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager, bu kez de Amazon'a çattı. Şirketin hassas veriler kullanarak perakende sektöründeki rekabete zarar verdiğini söyleyen Vestager, konunun araştırılacağını söyledi. Amazon ise kendilerine yöneltilen iddiaları reddetti.

Teknoloji devlerine yönelik suçlama ve soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez e-ticaret sektörünün bir numarası olan Amazon, Avrupa Birliği tarafından hedef alındı. Yetkililer, Amazon'un sahip olduğu piyasa hakimiyetini kullanarak, perakendecilik sektörüne zarar verdiğini ileri sürdüler. Amazon ise tahmin edebileceğiniz üzere, suçlamaları tümüyle reddetti.

Amazon'a yönelik suçlamaların kaynağı, Avrupa Komisyonu Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager. Vestager'in iddialarına göre Amazon, piyasa hakimiyeti ve verileri aktif bir şekilde kullanıyor. Bu da internet üzerinden satış yapmaya çalışan küçük satıcıları bitiriyor. Avrupa Birliği, Amazon'un bir pazar yeri olarak hem satıcılar hem de ticaretle uğraşanlar için durumunu araştırıyor.

Amazon, hizmet verdikleri her ülkede kendilerinden daha büyük satıcıların olduğunu söylüyor

Margrethe Vestager, Amazon'un bulaşmak isteyeceği en son isim. Çünkü Vestager, dünyanın en zorlu antitröst uygulayıcılarından bir tanesi. Konuyla ilgili açıklamalarında Amazon gibi hem ticaret yapan hem de diğer satıcılara fırsat veren şirketlerin, satıcılıkla yöneticilik arasındaki dengeyi kurması, rekabeti sağlaması gerektiğini söylüyor.

Amazon, yaptığı açıklamalar ile bu tür bir suçlamanın asılsız olduğunu söylüyor. Bunun nedenini ise Amazon'un küresel perakendecilik sektörünün yüzde 1'den az olmasına bağlayan şirket, hizmet verdikleri her ülkede kendilerinden daha büyük perakendecilerin olduğunu ifade ediyor. Ancak Avrupa Birliği, Amazon'un daha farklı bir durumuna takık gibi görünüyor.

Avrupa Birliği, Amazon'un reddedişine rağmen araştırma yapmakta kararlı. Yetkililerin açıklamalarına göre Amazon, kendi platformu üzerinden yapılan satışların tümüyle ilgili bilgileri kullanıyor. Özellikle de rakip firmaların verilerini kullanana şirketin, kendi ürünlerine ulaşmayı kolaylaştıracak adımla attığı ifade ediliyor. Yetkililere göre bu bilgiler oldukça hassas ve bu amaçla kullanılmaması gerekiyor. Önümüzdeki günler, Amazon'un soğuk soğuk terlemek durumunda kalacağını gözler önüne seriyor.