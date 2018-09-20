Avrupa Birliği Komisyonu, Amazon'un kullanıcı verilerini kullanarak rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde de resmi olarak hizmete başlayan Amazon'un başı önümüzdeki günlerde fena ağrıyabilir. Avrupa Birliği, bir süredir gözlemlediği Amazon'un, bünyesinde bulunan perakende satıcılardan topladığı verileri nasıl kullandığı yönünde ciddi bir soruşturma hazırlığında.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Konuyla ilgili bilgi topluyoruz ve bu konuyu tam olarak anlamak için piyasa katılımcılarına çok sayıda anket gönderdik. Henüz bir dava açmış değiliz. Tam resmi görmeye çalışıyoruz."

Vestager'in de belirttiği gibi henüz resmi bir soruşturma açılmış değil. AB Komisyonu öncelikle rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini tespit etmeye çalışacak. Eğer ki soruşturma açılmaya karar verilir ve Amazon suçlu bulunursa şirket, dünya genelindeki cirosunun %10'una varan cezalarla karşı karşı kalabilir.