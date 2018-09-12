Telif Hakları Direktifi olarak adlandırılan ve temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen oylamada reddedilen yasa tasarısı, bu kez komitenin onayından geçti.

Avrupa Birliği, uzun yıllardır yürürlüğe girmesi için lobi faalliyetleri yürüttüğü yeni internet yasasını sonunda onayladı. Telif hakkı sahiplerinin, internette yer alan hemen hemen bütün içerikler için pay almasını sağlayacak olan ve Twitter, Facebook gibi platformları vergiye tabi tutacak olan sistem için ilk adım atılmış oldu.

Avrupa Parlamentosu‘nda yapılan oylamada, yeni yasa tasarısı 438’e karşı 226 oyla kabul edildi. Çoğu zümrelerce, interneti bitirecek kadar ağır maddeler barındırdığı düşünülen yasa tasarısı, 'bağlantı vergisi' adı altında, Google ve Facebook gibi platformlardan paylaşılan linklerden vergi alınmasını şart koşuyor.

Uzun vadede, ücretsiz olarak giriş sağlayabildiğimiz sosyal medya platformlarına ciddi bir mali külfet yükleyecek olan ve bu sayede çeşitli ücretli modeller geliştirmelerine neden olabilecek bu yasa paketi, 2019'un Ocak ayında son kez oylanacak. Eğer oylamadan bir kez daha geçerse, yeni dönemde bizleri oldukça tatsız bir internet deneyimi bekliyor olabilir.