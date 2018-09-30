Eğer AB vatandaşlığınız varsa, kimliğinizi onaylamak artık daha kolay hale geldi. Çünkü Avrupa Birliği, resmi olarak sınırlar arası dijital kimlik sistemini desteklemeye başladı.

Avrupa Birliği birçok ülkeden oluşuyor ve bunlar birbiriyle uyum içerisindeler. Bunu güçlendirmek adına AB, dijital kimlik sistemini resmi olarak desteklemeye başladı. Böylece kimlik kartınızı, banka kartınızı ya da ehliyetinizi -AB kurallarına uygun olduğu sürece- bölgenin sınırları içerisinde herhangi bir sorun yaşamadan kullanabileceksiniz.

Almanya, İtalya, Lüksemburg ve İspanya zaten geçiş sürecini tamamladı. Hırvatistan ve Estonya son aşamalara gelirken Belçika, Portekiz ve Birleşik Krallık -Brexit'e rağmen- ise sürece yeni başlıyor.

Bu hamle evrak işlerini azaltacakken üniversitelere kaydolmayı, sağlık kayıtlarını kontrol etmeyi veya banka hesaplarında işlem yapmayı kolaylaştıracak. Hatta diğer AB ülkelerinde banka hesabı oluşturma şansına bile sahip olabilirsiniz. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun, kara para aklama gibi kötüye kullanımları önlemek için bir uzman grubu ile çalıştığını söyleyelim.

Her ne kadar AB içinde gittiğiniz her yerde dijital kimliğinizin çalışması için biraz daha zaman olsa da bunlar zaman içerisinde düzelecek. Yani fiziksel kimliklerin sonu çok da uzak görünmüyor.