Avrupa Birliği'nden Netflix ve Amazon'a Yerli İçerik Kotası

Avrupa Birliği, birlik dışından içerik sağlayarak AB sınırlarında popüler olan Netflix ve Amazon Prime Video'ya yerli yapım kotası getirdi.

Avrupa Birliği, Netflix ve Amazon gibi video akış şirketlerine, en az %30 yerli içerik bulundurma sınırı getirdi. Avrupa Komisyonu bu sınıra ulaşmayan video üreticilerinin Avrupa'da kullanılamayacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen bu değişiklik için son oylamalar bekleniyor. Netflix şirketi halihazırda bu sınırda olduğunu söylese de AB, yakın zamanda bu oranları gösterecek olan bir raporu yayınlayacak. Kotanın %30’dan %40’a çıkarılma durumu da ihtimaller arasında. Ayrıca 28 üye ülkede uygulanacak bu yeni yasaya göre düzenleme yapacak şirketlere 20 ay süre verileceği söyleniyor.

Getirilen bu uygulama sayesinde, birçok şirket yeni fon arayışında olacak. Ortaya çıkan yerel yapımlar da paranın uluslararası şirketlere gitmesine engel olup, ülke içerisinde kalmasını sağlayacak. AB için oldukça mantıklı görünen yeni yasanın, video şirketlerinin ücretlendirme politikalarını değiştirmesine neden olabileceği söyleniyor.

Son dönemde Netflix'te görülen Avrupa yapımlarının artması da bu nedenle olabilir. The Dark, Dogs of Berlin ve La Casa de Papel gibi AB üyesi ülkelerde yaratılan orijinal serilere ve filmlere ağırlık veren Netflix, ilerleyen dönemlerde de bu yapımların sayısını zorunlu olarak artıracak gibi görünüyor.