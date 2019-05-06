Apple, Spotify’ın Şikayeti Sonrası Resmi Olarak İncelenecek

Avrupa Birliği, Spotify’dan gelen şikayet üzerine Apple’a resmi bir inceleme gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği yapısı itibarıyla tröstlere izin vermiyor. Tröstler, sektörde bütün gücün tek bir elde toplandığı ve elde edilen gelirin sektöre bu güç tarafından paylaştırıldığı bir yapı olarak biliniyor. AB, serbest piyasa ekonomisi temeli gereğince böyle bir yapıya izin vermiyor.

Spotify geçtiğimiz mart ayında Apple’dan şikayetçi olmuş, firmanın Apple Müzik hizmetini öne çıkarmak için App Store’da inovasyonu kısıtlayıcı şekilde davrandığını belirtmişti. Financial Times’ın haberine göre Avrupa Birliği birkaç hafta içerisinde Apple’ı anti tröst iddialarıyla ilgili olarak incelemeye alacak.

Spotify CEO’su Daniel Ek özellikle “Apple Vergisi” adını verdiği kesintiden şikayetçi. Apple, App Store üzerinden gerçekleştirilen her Spotify üyeliğinden ilk yıl %30 pay alıyor. Sonraki yıllarda bu pay %15’e düşüyor. Bu vergiyi ödemeleri halinde Premium üyelik fiyatlarını Apple Müzik’in çok daha üstüne çıkarmaları gerektiğini söyleyen Daniel Ek, bu kısıtlamanın Spotify müşterileriyle iletişimi kısıtladığını belirtiyor. Spotify, Apple’ın müzik üyeliklerini vergilerle adil olmayan bir şekilde kısıtladığını ancak benzer bir sistemi Uber veya Devieroo’ya uygulamadığını söylüyor.

Apple’a yönelik bir başka suçlama da kullanım deneyimini arttıran geliştirmelere izin vermediği yönünde. Özellikle Siri, HomePod ve Apple Watch’un Apple Müzik’i kayırdığı savunuluyor.

Apple ise bugün Spotify’ı Spotify yapanın App Store konsepti olduğunu söylüyor. App Store sayesinde firmanın kendi kullanıcılara erişebildiğini söyleyen Apple, kullanıcıların uygulamayı indirip güncelleyebildikleri bir platform sunduğunu belirtiyor. Ayrıca Spotify uygulamasının geliştirilmesi için önemli olan yazılımları sağladıklarını ve güvenli ödeme sistemi oluşturduklarını da ifade ediyor. Apple, Spotify’ı hem bütün bu kazanımları korumak hem de kazancın yüzde 100’ünü almak istemekle suçluyor.

Araştırmanın bir sonuca ulaşması muhtemelen yıllar sürecek. AB, anti tröst yasalarına aykırılık görmesi halinde Apple’a yıllık küresel cirosunun yüzde 10’u kadar ceza kesebiliyor. Google’ın aldığı çeşitli cezaların toplamı şu anda 8.2 milyar euroyu bulmuş durumda ve Apple da benzer bir cezayla karşı karşıya kalabilir.