Avrupa Birliği, Türkiye'nin COVID-19 Aşı Kartını Tanıdı

Avrupa Birliği, Türkiye'nin oluşturduğu dijital koronavirüs aşı kartlarını resmen tanıdı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kararın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'ne eklendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin COVID-19 aşı kartlarını tanıyacağından bahsetmiştik. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kararın yürürlüğe girdiğini ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin aşı kartını tanımaya başladığını duyurdu.

Alınan karar, Avrupa Birliği ülkelerine giriş çıkış yapan Türk vatandaşları için büyük önem arz ediyor. Zira söz konusu tanıma işlemiyle Türkiye'de aşı vurulmuş olup aşı kartını Hayat Eve Sığar ya da e-nabız üzerinden oluşturan vatandaşlar, Avrupa ülkelerine giriş çıkış yaparken "aşılı" olarak kabul edilecekler. Söz konusu karar, kısıtlamalardan muaf olmayı sağlamış olacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.